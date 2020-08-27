Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品桌面照，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品桌面照，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。（Jo Malone London提供）
diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）
diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）
diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）
diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）

頂級香氛Jo Malone London在台代理權回歸雅詩蘭黛集團，盛大發表新品「仙境花園夢遊奇遇系列」，帶來新氣象，diptyque則針對空間打造專屬香氛工藝，推出「限量奧索尼爾玫瑰系列」。

Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列，從古代巴比倫空中花園汲取靈感，品牌調香大師Celine Roux在大英博物館深入空中花園，以無花果與荷花香水以及絲柏與葡萄藤芳醇香水兩款香氛，讓現代人透過香氣與感受，進入仙境般的空中花園，彷彿就置身在古老傳說裡空中花園裡探索著花樹繚饒、池畔幽靜、寧靜且祥和的美好景色。

頂級香氛diptyque針對空間打造個性化訂製擴香，集結品牌60年工藝，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品，香氛蠟燭便於室內緩慢擴香，室內香氛噴霧能夠瞬間達到芳香效果，擁有專利權的沙漏式擴香精適用於私密私人空間。香氛擴香系列可即時滿足不同空間大小的擴香需求，車內也可使用，diptyque發表限量奧索尼爾玫瑰系列作品，電子擴香器宛若香氛寶盒，精緻優雅為空間更添品味。

#花園 #空間 #系列 #仙境 #空中花園