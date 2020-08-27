Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品桌面照，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列新品產品圖，無花果與荷花香水 30ml， 2550元，無花果與荷花香水100ml，5100元。（Jo Malone London提供）

diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）

diptyque居家香氛藝術全新創作，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品。（吳娮翎攝）

頂級香氛Jo Malone London在台代理權回歸雅詩蘭黛集團，盛大發表新品「仙境花園夢遊奇遇系列」，帶來新氣象，diptyque則針對空間打造專屬香氛工藝，推出「限量奧索尼爾玫瑰系列」。

Jo Malone London仙境花園夢遊奇遇系列，從古代巴比倫空中花園汲取靈感，品牌調香大師Celine Roux在大英博物館深入空中花園，以無花果與荷花香水以及絲柏與葡萄藤芳醇香水兩款香氛，讓現代人透過香氣與感受，進入仙境般的空中花園，彷彿就置身在古老傳說裡空中花園裡探索著花樹繚饒、池畔幽靜、寧靜且祥和的美好景色。

頂級香氛diptyque針對空間打造個性化訂製擴香，集結品牌60年工藝，推出5種室內擴香方式，7款經典擴香飾品，香氛蠟燭便於室內緩慢擴香，室內香氛噴霧能夠瞬間達到芳香效果，擁有專利權的沙漏式擴香精適用於私密私人空間。香氛擴香系列可即時滿足不同空間大小的擴香需求，車內也可使用，diptyque發表限量奧索尼爾玫瑰系列作品，電子擴香器宛若香氛寶盒，精緻優雅為空間更添品味。