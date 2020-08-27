珠寶再美，若沒有充足的光源，也無法閃耀。正因為「光」是珠寶不少可缺少的要素，即起登台的伯爵（PIAGET)珠寶展，就以「光之羽翼」（Wings of Light）為主題，展現120件總價逾13億的珠寶，透過鏤空鑲嵌工藝讓珠寶高度透光，並以大量鑽石折射光源，讓珠寶主石看起來更加美豔動人。

伯爵Wings of Light系列斯里蘭卡藍寶石項鍊，2190萬元。（PIAGET提供）

伯爵Wings of Light系列坦桑尼亞粉紅尖晶石晚霞戒指，620萬元。（PIAGET提供）

台灣是伯爵珠寶全球巡展的亞洲區首站，由於台灣地區不受疫情影響，來台展出的珠寶非但沒有減少，反倒增多，其中不乏全球首度曝光的作品，包括藍寶石項鍊、戒指和耳環套組，一只逾5克拉的黃鑽戒指，以及以「晚霞」為靈感創作的尖晶石珠寶套組等，都是工坊一完工就立刻送來台灣，嬌寵台灣的VIP。

伯爵Wings of Light系列貝雕工藝超薄鑽表，177萬元。（PIAGET提供）

正由於伯爵珠寶對「光」的執著，有不少珠寶作品在光的投射之下更能展現獨特之美，例如一只11.34克拉的馬達加斯加藍寶石戒指，藍寶石在光線的照耀下，原本濃郁的深藍會呈現如海水般的淡藍色，另有一對3.5克拉與4.07克拉的藍寶石耳環，因為藍寶石十分通透乾淨，在光源之下完全看不到絲絨等內含物，連資深寶石鑑定家也無法得知出處，讓人嘖嘖稱奇。

伯爵Treasures系列哥倫比亞祖母綠戒指，2690萬元。（PIAGET提供）

由於年輕世代偏愛高透光的寶石，因此伯爵也大量採用高透光的紅寶石和尖晶石，例如高彩度的「晚霞」系列珠寶就採用浪漫的粉紅尖晶石為主石，在粉紅剛玉、粉紅碧璽、錳鋁榴石的陪襯之下，顯得五彩斑斕、更加耀眼，更能感受到光影帶來的豐沛生命力。

伯爵Wings of Light系列斯里蘭卡紫色剛玉蠍尾花戒指，1430萬元。（PIAGET提供）