glasstique年初於遠百信義A13設立全新旗艦店，店內利用雲石花紋及灰白色作為店鋪基調，營造出寬敞明亮的空間感及透明感。本季最新溥儀集團獨家引進吳建豪眼鏡品牌xVESSEL，推出第二波墨鏡新品—7th Dimension（第七次元）系列；以及與日本設計師Eque.M先生創立自家眼鏡品牌—TRESBIND，從設計到製作均來自日本。

時常分享歐美Casual穿搭並保持完美體態的「Van Ness Wu」吳建豪，創立時尚品牌 xVESSEL，在第二波設計的概念為「7th Dimension」（第七次元），這系列以「我們的靈魂有多少投入到每一樣東西」為靈感，包含愛、和平、團結、榮耀與尊重等，並以投入的方式去命名5個款式：Chilled、Shaken Not Stirred、Half Pour、Full Pour、On The Rocks。

Van Ness吳建豪 新銳眼鏡xVESSEL—7th Dimension（第七次元）系列。(圖/品牌提供)

其中包括圓滑幼細金屬邊框及中厚板材鏡框，鏡片以百搭漸層色系及經典咖、神秘紫、靜謐綠、低調黑，完整搭配出都市生活的重點時尚感。在第七次元打開所有面向觀感，體驗自己與周邊環境共處，用靈魂的跳脫取代僵硬的生活框架，多一點心靈的契合，讓自己的存在與生活變得更有意義，以故事圓滿了每一段旅程，展現自己的無限魅力。

溥儀集團與日本Eque.M品牌聯乘，來自日本匠心工藝—TRESBIND。(圖/品牌提供)

日本眼鏡設計師Eque.M先生以其獨樹一幟的設計理念與創意設計而聲名鵲起，TRESBIND品牌命名源自TRES + BIND的縮寫：TRESBIND中TRES的含義是三個概念，包括設計、品質和功能；而BIND則意為這三個概念的結合，Eque.M先生通過精確至1毫米和1度角的微小調整來展現最佳的鏡框外觀，彰顯卓越不凡的設計實力。

TRESBIND與日本淵源極深，從設計到製作均來自日本，其融合匠心獨運的設計，追求極致舒適感，是創新理念與時尚魅力的完美演繹之作。首個系列天馬行空，用色大膽，設計多元，獨具趣味性。無論是設計，亦或是用色，男女皆宜。