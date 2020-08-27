2014年創立的台灣烘焙品牌「布里王子の麵包廚房」，強調純手工製作的麵包，以超夯的爆漿酸乳酪裝蒜包打開知名度，今夏推出全新力作「雪絨芝士系列」，重口味的乳酪蛋糕卻有著入口即化、輕盈如雪花般滑順口感，快約姊妹們一起品嚐最輕盈的起司蛋糕！

布里王子の麵包廚房由老闆Jeff梁懿麒在2014年時創立，從小在美國長大的Jeff憑著一股對家鄉的熱情，辭去高薪工作回到台灣，從什麼都不懂的門外漢到堅持親嚐每口味道的麵包店老闆，堅信用嚴格的標準才能挑選出最新鮮的食材，純手工製作才能做出美味的麵包。

覆盆子雪絨芝士內餡選用來自比利時的覆盆子所製成，吃得到少許覆盆子果粒，搭配上輕盈的乳酪中和了覆盆子的酸，上方的粉色雪絨，則是以天然火龍果汁染色而成。（圖／品牌提供）

「布里王子の麵包廚房」全新推出的「雪絨芝士」有別一般重乳酪蛋糕的厚實，特色為輕盈清爽的口感，基底餅乾耗時24小時製作，將低筋麵粉與澳洲奶油、新鮮雞蛋、糖均勻混合為麵團先冷藏靜置12小時，接著放入冷凍3小時，最後放入烤箱中烘烤，酥鬆口感最適合搭配輕盈的雪絨芝士，蛋糕體用澳洲奶油乳酪打至柔順，包裹手工製作的內餡，外層雪絨是麵粉與雞蛋烤製成的蛋糕粉，搗碎成細碎顆粒，均勻的灑在蛋糕上，就像落下來的雪花般精緻。

蛋糕的基底餅乾耗時24小時製作，青蘋果雪絨芝士選用口感鮮脆而酸甜的台灣青蘋果切丁製成夾層內餡。（圖／品牌提供）

「青梅雪絨芝士」以奶油乳酪製成的空氣感慕斯蛋糕，搭配用台灣青梅、桃子與李子一起醃製熬煮成微酸甘甜的青梅果醬，襯著底層手工酥餅，外層撒上抹茶雪絨蛋糕粉，青梅酸與乳酪的甜完美交融，讓人欲罷不能！「青蘋果雪絨芝士」選用口感鮮脆而酸甜的台灣青蘋果切丁製成夾層內餡，和綿密細緻的乳酪超乎意外的合拍，上層撒上猶如雪花般的香草蛋糕粉，清新爽口是夏日初戀的滋味。「覆盆子雪絨芝士」內餡選用來自比利時的覆盆子所製成，吃得到少許覆盆子果粒，搭配上輕盈的乳酪中和了覆盆子的酸，上方的粉色雪絨，則是以天然火龍果汁染色而成女孩最愛的粉紅蛋糕。