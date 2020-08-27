2014年創立的台灣烘焙品牌「布里王子の麵包廚房」，強調純手工製作的麵包，以超夯的爆漿酸乳酪裝蒜包打開知名度，今夏推出全新力作「雪絨芝士系列」，重口味的乳酪蛋糕卻有著入口即化、輕盈如雪花般滑順口感，快約姊妹們一起品嚐最輕盈的起司蛋糕！
布里王子の麵包廚房由老闆Jeff梁懿麒在2014年時創立，從小在美國長大的Jeff憑著一股對家鄉的熱情，辭去高薪工作回到台灣，從什麼都不懂的門外漢到堅持親嚐每口味道的麵包店老闆，堅信用嚴格的標準才能挑選出最新鮮的食材，純手工製作才能做出美味的麵包。
「布里王子の麵包廚房」全新推出的「雪絨芝士」有別一般重乳酪蛋糕的厚實，特色為輕盈清爽的口感，基底餅乾耗時24小時製作，將低筋麵粉與澳洲奶油、新鮮雞蛋、糖均勻混合為麵團先冷藏靜置12小時，接著放入冷凍3小時，最後放入烤箱中烘烤，酥鬆口感最適合搭配輕盈的雪絨芝士，蛋糕體用澳洲奶油乳酪打至柔順，包裹手工製作的內餡，外層雪絨是麵粉與雞蛋烤製成的蛋糕粉，搗碎成細碎顆粒，均勻的灑在蛋糕上，就像落下來的雪花般精緻。
「青梅雪絨芝士」以奶油乳酪製成的空氣感慕斯蛋糕，搭配用台灣青梅、桃子與李子一起醃製熬煮成微酸甘甜的青梅果醬，襯著底層手工酥餅，外層撒上抹茶雪絨蛋糕粉，青梅酸與乳酪的甜完美交融，讓人欲罷不能！「青蘋果雪絨芝士」選用口感鮮脆而酸甜的台灣青蘋果切丁製成夾層內餡，和綿密細緻的乳酪超乎意外的合拍，上層撒上猶如雪花般的香草蛋糕粉，清新爽口是夏日初戀的滋味。「覆盆子雪絨芝士」內餡選用來自比利時的覆盆子所製成，吃得到少許覆盆子果粒，搭配上輕盈的乳酪中和了覆盆子的酸，上方的粉色雪絨，則是以天然火龍果汁染色而成女孩最愛的粉紅蛋糕。
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