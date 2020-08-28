大陸女星佟麗婭長相精緻甜美，與迪麗熱巴、古力娜扎、熱依扎並列「新疆4美」，舞藝驚人的她近期因登上舞蹈綜藝節目《舞者》人氣飆漲，如今再跨足時尚界，近日，她登上雜誌《芭莎珠寶》（BAZAAR Jewelry）封面，只見她為了拍寫真大膽秀曲線，以一身深藍色美背禮服出場，吸睛的白皙肌膚相當迷人。

寫真中，佟麗婭先是穿出尺度性感的oversize黑色西裝，正面寬大的領口大開，從她纖瘦的頸部線條一路延伸到褲頭，全套的中空穿法裝帥氣又時髦，另一套則是氣勢滿分的華麗禮服，後面的薄莎設計秀出大片美背，骨感好身材配合她帶有異域風情的臉蛋，淺淺一笑美的讓人無法挑剔。

佟麗婭中空西裝大裸美背 辣媽破尺度引熱議（圖／摘自微博@芭莎珠寶）

36歲的佟麗婭2014年與陳思誠結婚，兩人婚後生下一子「朵朵」，近年積極復出，縱使當了媽還是不忘發展演藝事業，除了頻頻登上時尚雜誌，新戲《浣溪沙》也在本月初順利開機，她將飾演「西施」，演繹懷抱著一顆丹心，以身報國的傳奇故事。

佟麗婭中空西裝大裸美背 辣媽破尺度引熱議（圖／摘自微博@芭莎珠寶）