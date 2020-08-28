大陸女星王鷗（Angel）因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅，170cm的高挑身材配上巴掌臉，宛如古典女神般的容貌十分清秀，她不僅靠著自然演技受封實力派女演員，更因長相出眾深受不少粉絲喜愛。近日，王鷗在個人微博發出一系列時尚感十足的大片，光靠牛仔褲就簡單穿出180cm的長腿，引發不少話題。

模特兒出身的王鷗身材比例極好，是演藝圈內公認的「9頭身女神」，在最新曝光的一組寫真照中，她寫下：「劇組''公路大片''。」只見她穿上簡約的黑色T恤及牛仔褲，隨性坐在公路上，氣場滿分超驚人，有眼尖粉絲看了立刻回應：「王嘉爾自己設計的品牌！！」原來王鷗靠著高腰一招就穿出九頭身，也讓 TEAMWANGdesign 新品成功曝光。

170cm《瑯琊榜》女星公路大秀辣長腿 一招穿出9頭身（圖／摘自微博@王鷗）

王鷗天生的時尚感加上保養得宜，目前的她已經37歲卻絲毫看不出歲月的痕跡，令人相當佩服，時髦的模樣也讓粉絲們看了紛紛留言大讚：「喜歡王鷗的品味」、「隨便穿都好知性」、「姐姐好美！王嘉爾老闆的衣服也太好看了，期待你們能有機會再合作！」等。

170cm《瑯琊榜》女星公路大秀辣長腿 一招穿出9頭身（圖／摘自微博@王鷗）