無論晴天、雨天或陰天，紫外線無所不在全年無休，因此，「紫外線」被視為肌膚的頭號隱形殺手。特別是艷夏時期陽光猛烈，喜歡從事戶外活動、或是每日曝曬於陽光下，只要短短的5至10分鐘，即可能造成肌膚傷害受損，引發乾燥、粗糙、暗沉、甚至產生細紋，而手部與足部肌膚又尤其是身體保養最常被忽略的部位，倘若曬後沒有給予完善的保養護理，則很可能造成「光老化」現象，使肌膚加速衰退，整體視覺年齡提升，提早成為乾枯老手、老腳！以下統整出四大曬後急救保養步驟，讓手控、足控的妳，能遠離光老化，從手腳肌膚就開始凍齡！

▍1.迅速補充水分 避免曬後手足乾紋問題

由於夏季陽光較強烈，受到紫外線及高溫環境的多重因素影響，臉部及身體肌膚容易因大量排汗而流失水分，出現暫時性的肌膚乾荒、粗糙問題。因此，首要護理關鍵除了飲用大量純水之外，同時選擇具有提高肌膚含水量之護理產品，幫助緩解肌膚乾燥狀態也是當務之急，

足夠的保濕能夠避免曬後乾紋產生，維持肌膚健康！

▍2.來場手足SPA放鬆浴 加強穩定膚況

曬後的肌膚正值疲弱狀態，為避免過度刺激，在清潔時不宜淋浴過久，建議採用常溫水浸浴的方式，將手部、足部肌膚浸泡10至15分鐘，同時搭配具有舒緩、放鬆肌膚功效的沐浴用品，能加強安撫穩定膚況，告別曬後不適。

▍3.密集深度滋養 回復肌膚最佳狀態

為了幫助肌膚於曬後快速回穩，須把握曬後三天的黃金修復期，密集為肌膚進行深度保濕、滋潤，補充因日曬所流失的水份，降低光老化危機。 可搭配使用手膜、足膜，並在睡前在手腳擦上身體乳或護手霜，也可搭配使用指元油，幫助加強修復及深度柔嫩滋養，瞬效救援指緣肉刺問題！

▍4.定期去除角質、敷膜補給 輕鬆實現柔嫩手足肌

肌膚經過長時間的曝曬，會令身體啟動自我防禦機制，造成肌膚角質層增厚，尤其足部肌膚比起手部肌膚更常反覆磨擦和擠壓，促使硬皮倍速增生，因此當曬後肌膚趨於穩定時，建議針對足底、指緣等易產生硬皮以及厚繭之部位，每周定期進行去除老廢角質，提升新陳代謝，接著選用含有高效滋養力的身體敷膜補給營養，讓肌膚維持穩定狀態。