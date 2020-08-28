韓國保養品牌Sulwhasoo雪花秀人蔘抗老再升級，推出全新「滋陰生人蔘縮時修護安瓶」，從根源促進膠原蛋白生成，使其修復、重建、新生的原料，並利用獨家雙劑安瓶，封存強大抗老能量，啟動即激活，讓你感受最高活性最的縮時保養效果！

雪花秀滋陰生人蔘縮時修護安瓶將高純度、高活性成分利用特殊雙劑安瓶包裝將抗氧化成分新鮮地封存於安瓶內，旋轉開後淡紅色人蔘果精萃才會釋放出，並搖勻後，發揮最大功效。高濃度、活性的安瓶可幫助緩解肌膚解除疲態倦容、強化對外防禦力，減低刺激受損反應、緩和老化速度、有助於舒緩並強化及修復受損肌膚、加乘保養效果展現，適用於各種膚質，特別是當肌膚狀況不佳、極需快速恢復健康狀態時，雪花秀滋陰生人蔘縮時修護安瓶可說是最佳的急救保養選擇。

「滋陰生人蔘縮時修護安瓶」以6000倍人蔘賦活極萃Ginsenomics™，結合有著青春之鑰紅寶石之稱的超級人蔘果，迅速修復受損肌膚，為肌膚重啟再生修護循環。（圖／品牌提供）

肌膚細胞的更新週期約為28天，當修護保養能緊密配合肌膚表層重生，角質層完全生成後就能明顯感受到細緻柔嫩，依循著如此的肌膚修護周期，雪花秀分為兩階段，幫助肌膚超越凍齡、強力修護、實現3周逆生長、6周煥活新生！

第一瓶修護安瓶每天使用一管，連續20天，休息8天後接著用第二瓶，早晚連續使用10天修護安瓶2管，第三瓶則每天使用半管，同時，為了使安瓶更好吸收，除了按摩手法不可少之外，更建議搭配滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露一同使用，為肌膚直送美肌養分。