city’super昨（27日）起至30日於全台7店舉辦年度「會員尊榮日」，期間super e金卡會員、HAPPY GO VIP消費不限金額88折，憑金卡再送美國梅森瓶BALL密封罐；金卡消費滿1000元點數4倍回饋、滿2000元點數5倍回饋。

city’super信義店30日將舉辦獺祭餐酒會，邀獺祭大使林怡君Zoey Lin講解「獺祭酒米」與餐酒配，會中將享用5款總價值超過1萬4000元的經典獺祭清酒。（city’super提供）（未滿18歲請勿飲酒）

看好近年台灣清酒市場蓬勃成長，city’super醇酒窖引進38家日本酒廠直送清酒、燒酎、利口酒，其中山口縣知名酒廠「旭酒造」生產清酒品牌「獺祭」最知名，銷量占全部清酒1/5。「會員尊榮日」期間首次獨家引進「獺祭酒米」限量60包；並舉辦近10場餐酒會、品茶、品油等質感餐飲體驗活動，還有A5和牛、魚子醬、香檳王等近50個VIP獨享優惠。（未滿18歲請勿飲酒）

city’super引進日本長野、山形水蜜桃#16，2顆裝，原價699元，特價529元。（city’super提供）

從city’super會員資料分析，金卡、VIP會員雖占全會員人數18%，消費貢獻卻高達6成，後疫情時代在家自煮成為風氣，金卡、VIP會員更是獨鍾優質的國內外食材，近1/3預算集中採購進口蔬果，其次是進口肉品，帶動日本頂級A5和牛銷量較去年同期翻倍成長，因此在活動期間推出日本A5黑毛和牛紐約客，日本長野、山形水蜜桃#16等商品。