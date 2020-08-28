隨四季的變化，燦然盛放的花卉、瞬息萬變的自然景物為海瑞溫斯頓Harry Winston珠寶設計師提供了源源不絕的設計靈感。透過對大自然的熱愛捕捉自然之美最驚艷的瞬間，以優雅的設計、璀璨鑽石與寶石交織出閃耀動人的魅力。

海瑞溫斯頓Winston Cluster系列粉色藍寶石與鑽石墜鍊，透過經典的錦簇設計令粉色藍寶石與鑽石作品的鑽石與寶石從任何角度綻放迷人的自然光彩。鑽石墜鍊的甜蜜粉色藍寶石與璀璨皎潔的鑽石交相輝映，閃耀絢麗色彩與璀璨光華。墜鍊以3顆總重約2.71克拉粉色藍寶石，搭配總重約2.34克拉1顆水滴型切工和3顆馬眼型切工鑽石，悉心鑲嵌於鉑金底座。

「鑽石之王」盡賞溫斯頓花園Winston in Bloom四季之彩（圖／品牌提供）

象徵萬物復甦與嶄新的春季，海瑞溫斯頓Forget-Me-Not粉色藍寶石系列將清新明媚的花卉幻化為雋永的珠寶作品，透過水滴型切工、馬眼型切工以及圓形明亮式切工呈現出一系列適合日常的戒指、墜鍊、耳環及項鍊。

「鑽石之王」盡賞溫斯頓花園Winston in Bloom四季之彩（圖／品牌提供）

粉紅色珠寶總給人一種唯美、浪漫的少女心，巧妙融合了海瑞溫斯頓Loop珠寶系列豐富現代感，重新演繹水滴型切工寶石的嬌媚形態，綻放出珠寶獨一無二的璀璨光芒。海瑞溫斯頓Loop系列粉色藍寶石鑽石墜鍊，以4顆水滴形切工粉色藍寶石及29顆總重約1.33克拉圓形明亮式切工鑽石悉心鑲嵌於鉑金底座。而粉色藍寶石鑽石耳環則是以8顆總重約1.63克拉水滴形切工粉色藍寶石及58顆總重約2.66克拉圓形明亮式切工鑽石悉心鑲嵌。