今年秋冬，SPORT b.延續滑板運動主題，打造一系列充滿街頭風與運動風的服飾，呈現滑板熱愛者的朝氣與活力。本季男女裝推出多款以青藍色等鮮豔色調為主的休閒服與連帽夾克，部分款式並印有滑板玩家喜愛收藏的滑板雜誌封面圖片。

格紋、印花、塗鴉圖案、刺繡徽章等設計元素，讓服裝更具個性且實穿百搭。不論是前往滑板場、上課、工作，甚至是熱力四射的演唱會等場合，皆能展現自我特色，不退流行。皮夾克與羽絨衣等秋冬必備保暖外套，搭襯男裝圓領針織衫與運動褲，舒適中盡顯有型個性；女裝則配搭不對稱裙擺印花裙，打造都會時尚造型。

SPORT b.秋冬男女裝系列 特色街滑擁抱自由（圖／品牌提供）

具有羊毛般觸感、外觀具特別顆粒感的“Fleece抓毛絨”，為秋冬不可或缺的保暖面料。SPORT b.於本季打造一系列抓毛絨單品，包含夾克、背心、連帽上衣等。設計團隊更研發出一種特殊技術，為抓毛絨面料渲染出充滿詩意的粉彩色調。

SPORT b.秋冬男女裝系列 特色街滑擁抱自由（圖／品牌提供）

SPORT b.今年秋冬亦採用經典元素於設計中，條紋毛衣、百褶裙、收腰短夾克等，皆流露出濃厚的巴黎情懷，深具品牌特色，讓優雅格調於不經意綻放。

SPORT b.秋冬男女裝系列 特色街滑擁抱自由（圖／品牌提供）

本季全新配件系列，包含紋路鞋底短靴與白色運動鞋等，設計簡潔不退流行，成為穿搭的必備單品。另外，亦推出充滿玩味的吊飾手環、吊牌項鍊、束口袋，以及印上b. dinosaur恐龍圖案的包款，可與各種造型搭襯，讓多種風格完美混搭，更顯時髦有型。