雪花秀滋陰生人蔘縮時修護安瓶20ml，4380元。（雪花秀提供）

蘭蔻絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶。（蘭蔻提供）

Aesop台北101期間限定店。（Aesop提供）

資生堂極上御藏頂級系列代言人侯佩岑。（資生堂提供）

資生堂極上御藏傳奇霜50ml ，1萬8500元。（資生堂提供）

女星天心最愛est嬡色保養。（est提供）

est嬡色G.P.系列肌能覺醒3部曲。（est提供）

搶攻周慶話題，各大頂級保養品強勢發表秋冬新品，並找來女神級證言人帶動話題與買氣，韓星宋慧喬單身後魅力不減，拍攝奢華保養雪花秀形象照展現優雅，女星天心最愛est嬡色保養，面對滿檔活動，選用頂級奢華保養來呵護肌膚。

雪花秀針對亞洲女性研究發現，30歲到40歲女性，85％以上最在意的肌膚老化問題是臉部鬆弛、失去彈性，一但輪廓線走位，視覺年齡瞬間增長，也讓品牌據此研發出「滋陰生人蔘縮時修護安瓶」 ，可直接加入日常保養程序之中。

知性女星侯佩岑代言了資生堂極上御藏頂級系列，極上御藏傳奇霜新品添加時光精華延命草與御用極奢綠鑽絲，讓她大讚，「傳奇霜讓我一用就愛上，我的肌膚真的比我還好命。」

蘭蔻ABSOLUE絕對完美系列將玫瑰頂級保養發揮到極致，今年發表「絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶」，延續卓越精準保養，訴求7天密集保養。

除了頂級奢華保養相繼發表新品，在台夯賣的品牌Aesop，堅守環保與永續理念，進駐台北101店，所有店裝都可再利用，包括作為空間設計的膠帶捲，都是品牌會用到的標籤紙，從產品產地到店裝，完美演繹品牌DNA，這也是Aesop讓許多品味人士愛不釋手的原因。