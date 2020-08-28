芋頭系甜點、飲品夯，全聯We Sweet今（28日）起至9月24日推出浪漫紫可愛系芋頭甜點，特選大甲、苗栗檳榔心芋頭入餡，包含8款現場販售芋頭風味甜點及4款預購商品，全系列12款讓人「芋」見幸福！

We Sweet x旅禾芋見菠蘿泡芙（前），每盒2入約100g，75元。（全聯提供）

根據全聯銷售資料統計，去年母親節檔期蛋糕類商品中以「芋見幸福千層蛋糕」最受歡迎，去年總銷量超過6300個，這回再次登場外，全系列的亮點超多，像是首次在同一檔活動與不同名店聯名，包括與台中名店1%bakery以乳酪起司蛋糕為特色，合作「We Sweet x 1% bakery芋見巴斯克」；與號稱「台中泡芙扛霸子」的旅禾聯名推出「We Sweet x旅禾芋見菠蘿泡芙」。

We Sweet芋見幸福千層，每盒2入約170g，99元。（全聯提供）

還有，全聯的新明星商品Read Bread生吐司，5月開賣後好評不斷，截至目前已賣出近50萬包，創下超過3200萬元業績，這次也首創推出市面上第1款「READ BREAD芋見生吐司。