20歲美國女星薇洛希爾絲（Willow Shields），因在電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）裡飾演女主角珍妮佛·勞倫斯（Jennifer Lawrence）的妹妹「小櫻」而走紅，從童星出到的薇洛一轉眼竟長大啦！過去的她有著圓滾滾大眼和一頭金髮，如今長得亭亭玉立，更添增性感氣質。
薇洛希爾絲登大人之後，風格也女大18變，時不時就能在IG上看到她的火辣穿搭照，近日她發出一系列夢幻的樹林寫真，只見她換上一身飄逸的白長裙展現氣質，背後有著細線交纏的美背設計，整體穿搭超吸睛。另一組照片中，她更躺在地上，讓酥胸若隱若現，畫面優雅又惹火。
照片中，薇洛希爾絲展現強大氣場，乍看之下就像超模般脫俗，她悠哉漫步在森林間，舉手投足間都充滿少女的仙氣，搭配上她天生慵懶的神情，被大批粉絲大讚：「超像天使下凡」、「從小就是巨星」、「太正了吧」等。
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