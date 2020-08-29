一只繽紛的腕間飾品，由內而外顯現出的多種色彩感知，透過視覺與心理刺激，不僅凸顯個人穿搭及顯現獨特魅力，還能傳遞自我主張與好心情！而多彩、快拆、可自行輕鬆更換的特質，讓換錶帶就像每天換上新衣服一樣，輕鬆應援現代人對於多元穿搭的需求，成為錶壇上主流之一。

瑞士雷達表從去年下半年一直在市場延燒至今的Captain Cook庫克船長系列原本就具備快拆錶帶裝置的特色，也理所當然加入色彩行列，推出多款色彩繽紛的皮革快拆錶帶，共有活力橘、葡萄紫、莓果粉、蘋果紅、太陽黃、萊茵綠、經典藍等七種顏色。

找出你的專屬命定色 雷達表推出多彩皮革快拆系列錶帶（圖／品牌提供）

象徵著勇氣與生命的橘黃、沉靜與穩定的藍綠，在小牛皮革上呈現出高明度與飽和的色彩質感，並有37mm與42mm兩種尺寸可選，讓你能與你的好閨密或另一半都能巧搭配色，交換分享心情，打造出忠於你心的專屬命定色，讓你隨時隨地，有色有型。多彩皮革快拆系列錶帶僅在名品店獨家販售。

找出你的專屬命定色 雷達表推出多彩皮革快拆系列錶帶（圖／品牌提供）

此外，Captain Cook庫克船長復刻女仕自動腕錶不僅有藍綠兩種選色，更推出了新色冰晶白，以一席純淨白色面盤搭配同色系高科技陶瓷錶圈、時標與時分針，為庫克換上不同以往的清新感受，營造出寧靜的時間意象，搭配具有快拆系統的七排式金屬鍊帶，可輕鬆快速地更換成多彩皮革快拆系列錶帶，讓你透過色彩宣言傳遞繽紛鮮活的Daily Mood。