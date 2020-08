瑞士知名製錶品牌HUBLOT宇舶錶以「融合的藝術 The Art Of Fusion」為主題,於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的期間限定店,針對台北指標性時尚購物廣場,現場將首次展示2020全新 Big Bang One Click 唇膏腕錶和Big Bang Unico 彩虹寶石計時碼錶,以及2020最具指標性的錶款,完美呈現宇舶錶結合高級製錶工藝和潮流藝術的獨特風貌。

慶祝開幕的活動也邀請到眾多宇舶錶台灣的品牌好友,像是時尚名媛林牧潔和珠寶設計師盧南君,久未露面的的孫瑩瑩,以及曾在2008年擔任微風女郎的蔡詩芸,而同時身為宇舶錶錶主的王陽明也相偕出席,眾多藝人不僅與微風廣場交情深厚,更完美詮釋宇舶錶奢華摩登的品牌特性。

蔡詩芸辣秀絕對領域 現身HUBLOT台灣首間藝術期間限定店(圖/品牌提供)

以宇舶標誌性的黑灰代表色調建構的期間限定店位於台北微風廣場一樓,佔地約10坪的精緻購物空間以當代簡約風格與設計美感,演繹奢華和創新的品牌DNA。牆面飾有的藝術畫作,不僅增添時尚摩登感,亦彰顯宇舶錶創意無限的「融合的藝術」品牌精神。

(圖/品牌提供)

創立於1980年的宇舶錶,今年適逢品牌40周年,並在微風廣場開設全台首間期間限定店,以品牌著名的融合的藝術為主軸,建構最新形象的明亮藝術感賞錶空間。而微風廣場長期身為台北指標性高端時尚風格廣場,宇舶錶極具設計感的時尚外型,恰好符合本區消費者追求潮流的購物需求。