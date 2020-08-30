20歲女星歐陽娜娜（Nana）是演員歐陽龍和傅娟的二女兒，頂著星二代光環出道後話題不斷，先前曾公開表態自己的祖籍在江西吉安，演藝事業在大陸一發衝天，不僅在兩岸三地擁有許多粉絲，撈金功力更大勝姊姊歐陽妮妮。

超高人氣歐陽娜娜目前在大陸紅翻天，從電影戲約、綜藝節目到代言都接不完，更憑藉著高顏質的甜美臉蛋進軍時尚圈，成為許多精品品牌的寵兒，近期她火熱登上雜誌《瑞麗服飾美容》25週年刊封面大片，以甜美少女的黑童話故事為主題，展現青春活力更大秀身材。

歐陽娜娜大尺度秀正面辣溝 開放絕對領域引朝聖（圖／摘自微博@瑞丽服饰美容）

歐陽娜娜是該雜誌2016年創刊以來年齡最小的cover girl，寫真中，只見她留著一頭棕色波浪長捲髮，臉上化著可愛的精靈雀斑妝，小巧臉蛋討喜又甜美，她穿上格紋西裝及紅色緊身裙，貼身的設計讓她酥胸曲線全都露，更穿高筒襪秀出白皙的絕對領域，宛如真人版的《愛麗絲夢遊仙境》主角，吸引不少粉絲朝聖。

歐陽娜娜大尺度秀正面辣溝 開放絕對領域引朝聖（圖／摘自微博@瑞丽服饰美容）

歐陽娜娜的寫真畫面一出，大票網友全都陷入瘋狂，紛紛熱情回應：「我已經入手了」、「真的太美了，好像愛麗絲」、「00後最美的就是娜娜」、「好可愛」、「娜娜子真的演繹的挺好的！」、「請問是精靈還是女王」等。