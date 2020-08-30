Aesop台北101店為位於台北指標性建築的期間限定店，店鋪空間由Aesop內部團隊設計，靈感來自台北101大樓內用於抵抗颱風地震的阻尼器結構。阻尼器的外型為層疊的圓形球體，設計師將其轉化為繭型的環狀層架，呼應著這棟坐落於台北市中心的顯著地標。

店中大量運用台灣在地綠建材，將F1等級的環保木合板組合成幾何繭型層架，每個設計細節都以永續為原則，並極盡可能地減少資源浪費，層架皆未上漆，且可以自由排列組合，成為一個未來可重複使用的「空間中的空間」。

店鋪空間由Aesop內部團隊設計。（圖／邱映慈攝影）

店內提供Aesop全系列的護膚、護髮和身體保養產品供顧客瀏覽和選購，產品皆選用最優質的植物成分和實驗室研製成分。店內訓練有素的銷售顧問可以根據個人需要，推薦最適合顧客的產品。最新推出的夜間深層滋養面膜或是今年一推出就擁有超高討論度的Rōzu馥香水都可以在此找到。

店內提供Aesop全系列的護膚、護髮和身體保養產品。（圖／邱映慈攝影）

Aesop於1987年成立於墨爾本，於全球各地設有概念店與百貨公司專櫃，自成立之初始終為重視環保與永續的純素品牌，任何產品或配方成分均不使用任何動物成分且皆不進行動物試驗，榮幸於今年獲得英國最具代表性的零殘忍認證標章Leaping Bunny認證。隨著品牌持續發展，最重視的依然是精心構思的店舖空間設計，始終以在地與永續設計為優先考量，如本月新開幕的台北101店即是最好的例子。