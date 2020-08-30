2020年初秋，Jo Malone London推出兩款充滿話題性的全新香氛，靈感來自巴比倫的空中花園，當你噴灑上這美妙的香氛後，就像穿越時空回到古老的巴比倫仙境般的空中花園，一窺傳說中由巴比倫國王為摯愛的皇后所建立的美麗的花園國度。

Jo Malone London 2020年2款全新重量級香氛「仙境花園夢遊奇遇(Lost in wonder)」系列，靈感來自古代的巴比倫空中花園，這個傳說中的花園仙境，種滿了奇珍異草和充滿香氣的芬芳；但是卻沒有人真正見過這個史料記載中7大奇觀的花園奇境，在透過許多珍貴史料與想像的交織下，如同傳說中仙境花園一般的古代巴比倫的空中花園。成為Jo Malone London 2020年全新香氛的設計靈感來源。

「仙境花園夢遊奇遇(Lost in wonder)」系列。（圖／邱映慈攝影）

究竟在漫步這幾千年前的美好的仙境花園中，空氣中散發的是什麼樣美妙的味道？是淡雅的花香? 樸質的木質調？亦或是清新香甜的果香？Jo Malone London知名調香大師Céline Roux在大英博物館找到許關於空中花園的線索。「仙境花園夢遊奇遇」(Lost in Wonder)系列是Céline Roux 以巴比倫空中花園的主題為靈感，所特別調製出來的香氛系列，並以「無花果與荷花香水」以及「絲柏與葡萄藤芳醇香水」兩款香氛，讓現代人透過香氣與感受，進入仙境般的空中花園，彷彿就置身在古老傳說裡空中花園裡探索著花樹繚饒、池畔幽靜、寧靜且祥和的美好景色。

「仙境花園夢遊奇遇」(Lost in Wonder)系列是Céline Roux 以巴比倫空中花園的主題為靈感。（圖／邱映慈攝影）

無花果與荷花系列：夏季出水綻放的荷花爭奇鬥豔地掠過波光粼粼的池塘表面，初露水珠由花朵與荷葉上灑落，糅合了茂密無花果樹上豐滿多汁的果實，結合橙花純露交織出美好又充滿想像的清新澄靜的美好香調。（圖／邱映慈攝影）

這兩款香氛除了單擦外還可與Jo Malone London 其他系列的香水相互糅合，創造獨特香氣。例如以絲柏與葡萄藤芳醇香水糅合鼠尾草與海鹽香水，能帶來活潑且充滿木質調的香氣；無花果與荷花香水糅合絲柏與葡萄藤芳醇香水，則能展現摩登且生機蓬勃的香氣；無花果與荷花香水糅合合鼠尾草與海鹽香水，帶來清新且充滿情調的花香香氣。