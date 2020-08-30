植村秀準備引爆論壇討論熱度，將時髦的木色與熟成焦糖嫣紅精準調合，比正紅色更加溫暖動人、比土棕色更加顯白，時髦可進攻溫柔可氣質的完美色選BR784巨美棕紅，早已是各大美妝討論版上鼎鼎大名的美色，更是植村秀2020年最熱銷的冠軍色號！

植村秀為人氣無色限唇膏家族兩位重磅成員「無色限釉光精油唇膏」及「無色限極霧保濕唇膏」推出一系列完整齊全色彩，專為亞洲女性訂製的完美色調。加入日本高科技研製豐富色料，呈現極致飽和鮮明色彩，同時結合奢華舒適質地，一抹立即擁有亮麗動人雙唇。全新黑方管身中透出的鮮紅色彩，蓋上烙印專屬「秀」封印，引領潮流的玩美設計，讓唇膏不單是彩妝品，更是神級時髦單品引發注目！

渡邊直美使用色為無色限極霧保濕唇膏AM BR 784。（圖／邱映慈攝影）

人氣女星渡邊直美再度與植村秀攜手，為「BR784巨美棕紅」極霧保濕、聚光豐潤、粉霧保濕、緞光水潤四大質地完美演繹，直美自信、幽默的風格和充沛活力，正是植村秀唇膏鮮豔色彩和獨特質地的最佳代表！毫無保留對植村秀木質調棕紅色的熱愛：「從未遇過如此罕見的美色，BR784巨美棕紅，無論是工作還是派對各種場合都適合，是真正的百搭色！」

渡邊直美使用色為無色限極霧保濕唇膏AM BR 784。（圖／邱映慈攝影）

論起今年的時尚唇妝大勢，REDWOOD木質調的棕紅，比正紅色多了一股溫暖，比土棕色多了一分溫柔，絕對是最火熱關鍵美色，植村秀「無色限唇膏」系列，被廣大彩妝迷暱稱「小黑方」，其中BR784巨美棕紅更是人氣代表作，精準介於溫暖正紅與土棕色調的神仙美色，同一色號不同人擦都能各自美得醉人，塗抹瞬間，無論膚色還是牙齒都直接白一階！植村秀獨家特調在濃郁的棕色中透出紅潤曖昧感，就是亞洲女生顯白的關鍵，專為黃皮膚而生的紅唇色選，贏得各大美妝KOL一致好評！

全新質地包裝無色限緞光水潤唇膏BR 784。（圖／邱映慈攝影）

無色限緞光水潤唇膏BR 784兼具色彩飽和及保濕的水亮濃郁質地，塗抹瞬間完美隱形唇部紋路，呈現出性感豐潤的立體美唇！（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 植村秀無色限唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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