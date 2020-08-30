說到睫毛管理大師，還有什麼比KISSME花漾美姬更適合的？日本全眼妝專家KISSME花漾美姬，向來是被眾多網民好口碑讚爆的眼妝首選，在睫毛膏使用率蟬聯第一、廣受消費者喜愛，「瞬翹自然捲睫毛膏」更是憑藉著近乎零負評的驚人口碑榮登2019 @cosme殿堂賞，如同獲得美妝奧斯卡「終身成就獎」般的最高殊榮！

除了睫毛膏長年累積的好成績之外， KISSME花漾美姬致力發展各類型睫毛膏，不僅提供消費者選擇適用眼妝的機會，也為造福更多不同睫毛困擾的朋友打造美眸，在必須戴口罩、眼妝特別突出的日子裡，特別聯手白爛貓推出瞬翹自然捲睫毛膏限定組，限量贈兩款KISSME花漾美姬 X 白爛貓合作限量商品「社畜的項圈證件頸帶」及「地球人必備飲料提袋」，陪你開心上班、愛護環境和作好睫毛管理，絕對是值得手刀瘋搶的必收好物！

這段日子因為時常需要戴著口罩，使得眼妝成為全臉妝容重點，高溫加上口罩在臉上形成蒸氣對流，許多女孩的眼妝暈到變成熊貓眼，妝容失去亮點，讓人覺得心累加厭世。KISSME花漾美姬旗下的「瞬翹自然捲睫毛膏系列」，向來是被眾多網民好口碑讚爆的抗暈首選，而「瞬翹自然捲睫毛膏」，更穩居屈臣氏消費者最愛掃貨的睫毛膏人氣王，邁入銷售突破百萬之際，特別聯手知名插畫家白爛貓推出限定版睫毛膏組，號召白爛貓一起防疫做好睫毛管理，遠離煩人暈妝困擾！

「瞬翹自然捲睫毛膏」的濃密款和纖長款分別搭配兩款白爛貓聯手限量滿額贈品「證件頸帶」及「飲料提袋」。（圖／品牌提供）

「瞬翹自然捲睫毛膏」薄膜型睫毛膏體，新Super Q配方搭配瞬間鎖定技術、持久定型Polymer成分，可維持全日捲翹不脫妝。更棒的是，38度溫水和洗面乳清洗就可輕輕鬆鬆卸乾淨，解決持久型睫毛膏需要花費時間卸除的痛點，深受平日忙碌的上班族女性喜愛。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看KISSME花漾美姬和白爛貓合作，聯名推超值組合成就萌眼關鍵！

★獎品內容 ｜ KISSME花漾美姬小禮物*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。