南韓女團Lovelyz中的25歲成員李美珠(이미주)，近日為時尚雜誌拍攝一系列9月號封面，身材十分凹凸有致的她，大方脫去外衣僅穿運動內衣，秀出結實纖腰與性感S曲線，吸引網友的目光。

8人女子團體Lovelyz，於2014年出道後陸續以《Ah-Choo》、《That day》、《Beautiful Days》等多首單曲受到粉絲喜愛，甜美又清純的形象深植人心，9/1還推出新專輯《Unforgettable〉讓粉絲們十分開心。

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而在團體中擔任主舞的成員李美珠，不僅會唱、會跳，艷麗的外貌與自然不做作的個性，更是她的金字招牌，在舞台上總是以存在感強烈的放電眼妝性感熱舞，在綜藝節目中卻不計形象的扮醜、搞笑形成強烈反差，獨特的魅力也讓她成功圈入一票死忠粉絲的支持。

近日，美珠受邀登上時尚雜誌《Pilates S》的9月號封面，在釋出的照片中變換多種造型，一下換上撞色拼接洋裝散發致命女人味，一下又換上短版上衣及牛仔褲演繹潮流街頭穿搭。其中一套造型中，她更將外套脫一半僅穿運動內衣及長褲，辣秀結實的腹肌線條及纖腰，網友看到後都忍不住大讚「這造型太可以了」、「什麼穿搭都難不倒她」、「我不是粉都被電到了」。