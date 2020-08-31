泰國27歲新生代女星平采娜，過去曾演出電影《初戀那件小事》，清新又甜美的形象深植人心，也因此有了「國民初戀」的封號。近日，她在IG上曬出誘惑感十足的「下衣失蹤」穿搭，秀出逆天的白希美腿，吸引超過69萬人按讚。

有1/4華人血統的平采娜，擁有精緻的臉孔與一雙水靈大眼，10年前出道時便在洗髮精廣告中獲得觀眾注意，隨後在2010年上映的電影《初戀那件小事》中，飾演勇敢追求愛情的高中女學生「小嵐」，由醜小鴨變身天鵝，清純模樣電暈一票粉絲，也讓她因此紅遍全亞洲奠定泰國女神地位。

在 Instagram 查看這則貼文 baifernbah（@baifernbah）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 下午 6:44 張貼

近日為了配合政府防疫經常待在家中的她，依然經常透過IG與網友互動。日前，她曬出一張性感的穿搭照吸引網友的目光，只見她穿著一件長版白襯衫，下半身搭配超短真理褲，以邪惡視角拍攝，將她原本就纖細的逆天長腿看起來更加修長。

網友看到後再度忍不住暴動，紛紛按讚並留言「這腿很犯規」、「女神的腿好白又好長」、「能不能不要這麼美」、「請跟我交往吧」。