39歲大陸女星謝娜以綜藝節目《快樂大本營》一戰成名，幽默的個性及主持風格讓她深受廣大粉絲喜愛，總是以搞笑形象為粉絲們帶來許多歡笑聲。近日，謝娜除了以姣好外貌入圍2020亞太區最美100張面孔之外，更身穿一套綠色連衣裙登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，稍露白皙的小腿展現性感，意外一改成熟形象，這次的清涼感穿搭一曝光，立刻引發不少討論。

謝娜不僅擁有天使臉蛋，更連身材都相當好，出道多年依舊保養得像少女一樣，在節目中，她換上甜美風格的草綠色仙女裙沐浴在陽光下，穿上清爽的薄荷綠色消暑效果十足，因為裙擺設計偏短，讓她自然展現美腿，輕薄材質也成功凸顯出身材曲線及腰身，養眼穿搭十分吸睛。

「百大最美面孔」謝娜V字裙美成仙 薄紗透出美腿（圖／摘自微博@谢娜工作室）

在節目中，謝娜一改常見的休閒穿搭風，她綁上雙邊小辮子，清純的綠色裙裝襯托出白皙皮膚，垂墜感的木耳邊裙擺讓她看起來氣質意外優雅。

「百大最美面孔」謝娜V字裙美成仙 薄紗透出美腿（圖／摘自微博@谢娜工作室）

「百大最美面孔」謝娜V字裙美成仙 薄紗透出美腿（圖／摘自微博@谢娜工作室）

謝娜曼妙的身材曲線一曝光瞬間引發討論，讓粉絲們看了直呼：「皮膚超白又美」、「娜團長好有女人味」、「美成仙了」、「模樣好像小姑娘啊」、「仙氣滿分」等。