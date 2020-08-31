周揚青是大陸知名網紅、服裝設計師、潮牌「GRACE CHOW」負責人，今年32歲的他也開始注意抗老，特別分享自己的美容方法，妝前消水腫的秘訣實在太實用了！

周揚青在個人帳號分享妝前如何快速瘦臉，他在工作日都會特別注意在化妝前要消臉部水腫，首先起床吃早餐後會先喝滿滿一大杯的黑咖啡，一定要是不加糖、不加奶的，黑咖啡喝下去周揚青覺得水腫就能消一半！

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 上午 6:21 張貼

喝完黑咖啡後，周揚青會用美容儀按摩臉部，使用的美容儀功能是訴求提拉緊緻、消水腫的，周揚青覺得用哪台美容儀都可以，但最重要的就是一定要「堅持用」！周揚青使用時兩邊臉會各用3分鐘，由臉部中央往外、往上拉提，脖子部分可以從耳後往下帶，幫助淋巴循環。兩邊臉總共只花6分鐘，周揚青覺得臉就能明顯變得更小、更V，因此在工作上妝前都會這麼做。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 上午 6:37 張貼

周揚青另外分享自己的夜間保養步驟，在卸妝、洗臉之後的保養只有三個步驟，第一先全臉拍精華，接著塗眼霜，接著塗乳霜，就完成保養步驟。不過周揚青提醒眼霜塗抹手法很重要，因為他感覺眼睛近兩年會有表情紋，沒表情時看不出來，但只要化妝後有表情，就明顯看到細紋，黑眼圈也有點重，因此很重視眼部保養。周揚青會用無名指沾取眼霜，從魚尾紋到眼下輕點，直到吸收為止，塗抹眼霜後接著會輕輕按摩，用無名指輕輕在眼周打圈按摩，最後用兩指把魚尾紋部份撐開，然後在紋路的地方用無名指打圈，即完成眼周保養。