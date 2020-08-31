美國27歲女星麥莉·希拉(Miley Cyrus)，於8/31所舉行的2020年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）上，以一襲性感的「全身透視長裙」出席紅毯，經過強光一照完美的身材曲線全被現場觀眾看光光，吸引超過46萬人按讚。

雖美國疫情持續爆發，但「2020MTV音樂錄影帶大獎」依然照常舉辦，也成為疫情以來首個大型頒獎典禮，而在典禮開始之前，女星們的紅毯穿搭一直都是大家注意的焦點。除了知名超模貝拉・哈蒂德(Bella Hadid)的透視上衣十分吸睛外，女歌手麥迪遜·比爾(Madison Beer)與麥莉·希拉(Miley Cyrus)的透視裝也不惶多讓。

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今年才21歲的麥迪遜，不僅會唱會跳、身材更是火辣，在頒獎典禮上她穿著一件「超低胸透視裝」，辣秀飽滿雙峰及性感的身材曲線，令人看的大噴鼻血；性感女星麥莉·希拉當天也維持一貫的火辣，穿著平口的透視亮片長裙，使燈光一照下身材曲線全看光，再度引發話題。

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而今年再度奪下多項大獎的話題女王Lady Gaga，今年除了再次以誇張的舞台造型亮相外她還不忘戴上多種造型的口罩來配合防疫需求，在活動開始後她與小天后亞莉安娜·格蘭德(Ariana Grande)一同合唱《Rain On Me》，更是將現場炒熱到最高點，令粉絲們大呼過癮。

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