夏日悶熱易孳生細菌，根據研究報告指出，許多女性都曾有泌尿道的私密問題，這方面的保養也更加不容忽視。除了改掉飲水不足以及憋尿的壞習慣以外，女性朋友還可以搭配攝取優質的營養素來預防與改善這個「不好意思說的秘密」。

日本味王全新推出的洛神蔓越莓益生菌，是研發團隊針對女性私密處保養的需求精研發的全新益生菌產品。除了針對私密保養，更添加了獨家專利的保養成份讓食用益生菌的保養更全面。日本味王深信女性天生都擁有自然散發「美」的力量，而「健康」就是美力的基礎，擁有健康、活力的女性，即使不用言語，出現在眾人面前都會自然散發出強烈的「美」與「力」！

最近趕拍電視偶像劇的小8，個性形象活潑且鮮明，不論多長時間的拍攝，自然散發健康、活力的她，每每出現在鏡頭前或私底下，都會綻放如花般的笑容，「美力」非她莫屬！小8表示很高興這次能代言「洛神蔓越莓益生菌」，剛使用這款商品時，就覺得甜甜的很好吃，不像一般保健品牌難以入口，使用一周後，除了明顯感受到順暢感，即使在外拍戲，天氣炎熱、乾燥，拍攝代言宣傳照時，肌膚依然充滿水漾光澤。

小8張允曦表示這款益生菌味道很好入口，甜甜的很好吃。（圖／品牌提供）

洛神蔓越莓益生菌使用十種專利益生菌並搭配完全共生發酵技術，提高乳酸菌50%以上的穩定性，獨特三層包埋技術更能協助完整保留好菌，促進體內的好菌增生。更添加了私密保護必備的奧勒岡草、美容聖品紅石榴萃取、青春元素鞣花酸、富含維他命C的玫瑰果。幫助女性在私密保養的同時，更可以維持青春美力好氣色。

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得日本味王洛神蔓越莓益生菌*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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