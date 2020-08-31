來自日本的豬排連鎖店吉豚屋，將於9/1-10/31再度集結指定店別祭出振興優惠FUN加碼活動，另外同場加映還有9、10月2款健康又美味的期間限定新品「鮮茄滑蛋雞排鍋定食」、「鮮茄滑蛋雞排丼」，明天起活動開跑，老饕們一定要手刀朝聖！

近期健身族瘋健身，帶動健身餐大大盛行，台灣吉豚屋也嗅到此波商機，於9、10月特別推出「鮮茄滑蛋雞排鍋定食」、「鮮茄滑蛋雞排丼」兩款健康滿點又營養美味的期間限定新品，新鮮鮮甜多汁的番茄燴入軟嫩的鮮蛋，再佐上獨家酸甜醬汁，色香味十足，美味的靈魂主角酥脆雞排一口咬下簡直讓人欲罷不能，絕對是健身族們必嚐、人氣營養滿點的誘人餐點。

鮮茄滑蛋雞排鍋定食。（圖／品牌提供）

台灣吉豚屋八號店石牌店全新開幕，首周來客已超出預期4成以上，帶動品牌整體業績成長超過2成，趁勢推出振興二波加碼活動「220元與500元限定套餐優惠」(和億北車店/家樂福重新店/中華店/館前店/信義2店/石牌店限定)，包括220元套餐銷量NO.1吉豚豬排丼(竹)、豬排咖哩(梅)、限定套餐超高CP值， 家庭朋友聚餐同樣還可選擇500元份量超十足，內含嚴選必吃的雙主餐、搭配小菜與豬肉味噌湯的優惠套餐，包含雙饗A餐：唐揚雞番茄拉麵+腰內豬排定食，同時滿足想吃拉麵與米飯的兩種胃，一個願望兩種滿足！

銷量NO.1吉豚豬排丼(竹)。（圖／品牌提供）

另外食肉族們絕對不能錯過這道雙饗B餐：壽喜牛雞排丼/里肌豬排定食，富含三種美味雞豬牛，蛋白質滿點破表，CP值高到威力太強！大食客霸主還可再享銅板加購飽優惠，只要以優惠價50元即可再加購一塊超嫩口的腰內豬排(原價61元)。看準國人美食外帶風潮，台灣吉豚屋更是於7月創下外帶外送比例成長兩倍以上，抓緊這股商機，同樣於9/1-10/31針對外帶族推出專屬220元/500元外帶優惠套餐，一樣可享受方便又快速的吉豚屋快食尚超美味餐點。