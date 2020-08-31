連續9年，穩坐日台銷售第一的最夯國民洗面乳「超微米潔顏乳(新升級)」與50年來陪伴無數人長大的哆啦A夢展開夢幻明星級合作，攜手推出「專科超微米潔顏乳哆啦A夢珍藏版」！

哆啦A夢50周年了！這麼長久以來，你我的童年少不了這樣的一位傳奇漫畫角色，每次只要看著哆啦A夢從口袋裡拿出來的神奇道具，大家都會幻想有這樣的好朋友來幫忙解決困擾。生活上的困擾交給哆啦A夢，肌膚清潔的困擾，只要交給專科超微米潔顏乳就搞定！

專科超微米潔顏乳哆啦A夢珍藏版。（圖／品牌提供）

在台灣也大熱賣的國民洗面乳「超微米潔顏乳」，擁有軟綿超濃密泡泡，能深入毛孔徹底清潔髒污，並富有專科獨家保濕配方，為肌膚持續保濕，讓洗顏成為輕保養，洗掉負擔，呈現潔淨透亮的淨透素顏肌。這一次的專科哆啦A夢珍藏版潔顏乳，可是絕對不能錯過的限定版好幫手，看著可愛療癒的哆啦A夢瓶身，每次洗臉，就像是跟哆啦A夢一起在專科濃密泡泡裡歡樂玩耍，想要大唱「ㄤ、ㄤ、ㄤ」！

即日起只要至屈臣氏選購2支專科超微米潔顏乳哆啦A夢珍藏版，即可獲得限量哆啦A夢日式手提袋，數量有限送完為止。（圖／品牌提供）

專科哆啦A夢珍藏版潔顏乳只在屈臣氏限定上市，為感謝廣大專科鐵粉，品牌特別推出專科X哆啦A夢期間限定店，全台僅3家，即日起至9/20止只要至限定店內跟可愛哆啦A夢合照，加上指定hashtag並標記專科粉絲專頁，公開上傳打卡至個人FB或IG動態牆，即可輕鬆拿到限量專科好禮！第一波贈禮前200名上傳打卡成功，即可獲得「超微米潔顏乳櫻花限定版」一支；第二波贈禮201~700名則可獲得「超微米柔嫩卸妝棉超值包」一組。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看專科超微米潔顏乳和哆啦A夢攜手推出超可愛的限定包裝！

★獎品內容 ｜ 專科超微米潔顏乳哆啦A夢珍藏版*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。