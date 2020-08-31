Prada與adidas Originals今31日聯手重釋Superstar。其實早在前2日蔡卓妍就搶先曝光Superstar鞋履，目前，Superstar擁有三種全新色調供選擇：黑色、黑白配色和銀白配色，期待以全新視角開啟全新年代。

adidas Originals Superstar系列運動鞋於1969年首次推出，現代感十足的中性設計與生俱來。本次推出的運動鞋款採用全粒面皮革，體現其簡約流暢的廓形。鞋款側面熱印“Made in Italy”字樣，以突顯其產地，彰顯備受讚譽的卓越品質。每雙鞋履的鞋舌均印有Prada和adidas Originals標誌。該系列Superstar依然不失本色：風格之典範，永不過時，經典無需重新設計，只需重新審視。

Prada 與adidas Originals再度推出聯名系列。(圖/品牌提供)

形象廣告聚焦手工製作與工藝的重要性，對Prada Superstar實際創作過程進行奇幻的超現實重構。透過比例調整，微型再現Prada位於義大利中部馬爾凱大區的工廠空間，可以觀察到每一種新配色的形成。將Superstar比例間的相互作用放大，突顯Superstar的獨特特徵：三條條紋、三葉草標誌和橡膠鞋頭，以及Prada和adidas Originals標誌。

Prada for adidas系列鞋款將於以下Prada專門店內販售，台北101 購物中心、台北新光三越A9、台北微風廣場復興館．台中大遠百、高雄漢神等。