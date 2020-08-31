全聯2016年起力推友善生態的「老鷹紅豆」，延伸推出的「老鷹紅豆銅鑼燒」去年賣近320萬個、業績逾2億元，如今因著成功經驗再與新夥伴「官田菱雉菱」合作2款台南菱角，即日起限定100間門市限量販售。

去年3月起，全聯以「一地一好物」為概念深入各地，積極推廣台灣在地農產與名物，上月推動的「虱目魚季」，來自台南官田契作養殖虱目魚，整體業績破1700萬元，較去年大幅成長6成，其中，獨家開發的熟成系列貼體包的虱目魚肚與魚柳銷售反應佳，業績超過550萬元，約占3成。

全聯「官田菱雉菱去殼菱角」，200g，135元。（全聯提供）

這次借鏡屏東「老鷹紅豆」的台南「官田菱雉菱」，會稱為「菱雉菱」除了象徵水雉鳥和菱角互依互生，也因水雉鳥的長腿有如出身台南的名模林志玲一般。以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式友善耕作，搶救棲息菱角葉上的水雉鳥，光是去年就讓台南水雉鳥數量從50隻增加到1741隻。

全聯「官田菱雉菱帶殼菱角」，300g，75元。（全聯提供）

也為了搶救菱農老化、菱角產業缺乏人才等困境，全聯即日起限定100間門市限量販售的「去殼菱角」品種為四角菱，外觀像肉粽，可入菜或煮湯；「帶殼菱角」是二角菱，狀似元寶，蒸熟後可剝殼直接吃。