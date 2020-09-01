30歲大陸女星宋軼以168cm的高挑身材及亮眼外貌走紅，仙氣十足的氣質讓她在電視劇《偽裝者》中一演成名，由於她在劇中以旗袍造型登場，也被譽為「旗袍女神」。近日，她再度釋出全新的工作寫真，讓粉絲們看了全戀愛。

近日，宋軼工作室曝光一組她的工作寫真，只見她留著中分捲髮，浪漫長髮隨興披散在肩膀上，她以一身俏皮的牛仔吊帶裝登上遊戲競技真人秀節目《元氣滿滿的哥哥》，並在個人微博釋出一組穿搭大片，她把夏季必備的牛仔吊帶裙外穿，看起來十分少女。

「旗袍女神」宋軼細吊帶外穿 圓弧曲線綻放女人味（圖／摘自微博@宋轶工作室）

這套牛仔裝在肩膀處有著纖細的吊帶，想穿出不同風格的話，可以學她綁出蝴蝶結，瞬間讓甜美的氣息暴增，多層次的穿法也讓粉絲們看了紛紛驚嘆：「不愧是時尚達人」、「清純無敵」、「好甜啊」等。

「旗袍女神」宋軼細吊帶外穿 圓弧曲線綻放女人味（圖／摘自微博@宋轶工作室）

宋軼模特兒般的逆天身材幾乎穿什麼都美，這套牛仔穿搭比起一般款式更有變化，可看出她的體態纖瘦勻稱，胸前卻意外有料，加上內搭的白T，展現若隱若現的美感，不會有過於暴露的感覺，建議穿搭風格保守的女孩們學起來這個穿法，就可以輕鬆在夏天綻放性感女人味。