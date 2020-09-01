美國23歲時尚超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），日前與友人現身於紐約街頭被媒體拍到，「上半身」幾乎全裸的她再度以大膽的穿搭成為媒體追逐的焦點。

貝拉哈蒂德，與姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）從小便承襲了模特兒母親的優良基因，同樣擁有精緻五官與高挑的火辣身材，在伸展台上發光發熱。而過去曾與饒舌歌手威肯（The Weeknd）多次分合的貝拉，也因為戀情讓她知名度暴漲。

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近日貝拉受邀前往紐約參加2020 MTV音樂錄影帶大獎（VMA），前幾天便被媒體拍到與友人一同出現在紐約街頭，只見她維持一貫的火辣風格，穿上阿爾巴尼亞設計師 Nensi Dojaka所設計的透視挖空上衣，若隱若現的透紗材質令貝拉前凸後翹的好身材完美呈現，搭配俐落的黑色長褲，看起來帥氣又性感，讓照片一出再度引發討論。

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另外，據外媒報導中表示，貝拉與威肯雖分合多次但過程始終和平，上週五他們在VMA後台彩排相遇時，不但表現得灑脫自然，關係看起來也不差；6月份的《US Weekly》報導中也曾有知情人士透露，兩人近期又開始頻繁聯絡，讓復合傳聞再度出現。