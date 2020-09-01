來自日本的17歲女星木村光希(Koki)，出道短短2年便成為各大時尚品牌爭相合作的模特兒，而近幾年事業版圖拓展至大陸的她，這兩日再度登上時尚雜誌的封面，誇張又前衛的服裝造型加上妖豔妝髮，再度引起網友的論戰。

被封為「地表最強星二代」的木村光希，與姐姐木村心美一樣承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，不僅有個甜美的外貌，還擁有170cm的高挑身材，讓她自雜誌封面出道後，隨即接下香奈兒、COACH等各大精品的代言，成為耀眼的時尚寵兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 上午 3:11 張貼

木村光希近幾年開始前往大陸發展後，也以超高人氣接下多個廣告及代言，甚至以古裝扮相擔任大陸歌手吳亦凡的MV女主角，清新的美貌讓她吸引大票粉絲喜愛，在網路上吸引超過329萬人追蹤。

日前，她在IG上曬出多張為大陸時尚雜誌《Wonderland新視線》所拍攝的封面照，只見照片中的她以多種誇張的復古造型展現獨特的風格，其中一套「上寬下窄」的前衛造型搭配妖艷的濕髮及髮飾，與IG上清新的形象形成強烈的反差，再度引起兩方網友論戰留言「美人果然怎樣都可」、「這次的造型又美又性感」、「最近的雜誌怎麼都把她弄成這樣」、「這造型真難懂」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 下午 11:07 張貼