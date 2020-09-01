梁以辰是台灣女演員，近年來在綜藝節目《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現亮眼而受到矚目，即將奔3的他很重視肌膚保養，近日尤其熱愛用安瓶搭配按摩來對抗肌膚下垂和水腫，來看看他如何保養讓膚況維持在最佳狀態吧！

▍1.保養步驟紮實

梁以辰的保養步驟很紮實，一般日常保養會用化妝水、精華、乳霜，另外一周會用3次面膜來加強。近日很愛用的是有安瓶功能的精華，會在使用面膜前先用，接著敷面膜，肌膚感覺更保溼。最近愛用的精華是我的美麗日記超能安瓶，會每天使用，這款安瓶的質地介於化妝水和精華之間，很水感，很清爽，每天使用也OK，覺得最明顯的改變就是使用後上妝時更貼、更吃妝，肌膚狀態明顯變好。

在 Instagram 查看這則貼文 梁以辰 YI CHAN LIANG（@yi_chan_liang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 2:09 張貼

▍2.搭配運動更養膚

梁以辰覺得運動對養膚的效果影響很大，只要運動有流汗，就一定會加強代謝，若新陳代謝能夠維持正常，肌膚狀態自然也會更好。另外還有一個附加的好處，就是運動的時候很渴會一直喝水，也有助於改善肌膚狀態。梁以辰覺得最中肯、最實際的養膚秘訣絕對少不了多喝水和運動，想要擁有美肌一定不能偷懶！

在 Instagram 查看這則貼文 梁以辰 YI CHAN LIANG（@yi_chan_liang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 11:23 張貼

▍3.重視攝取維他命C

除了外用的保養品，食補對於養膚也很重要。梁以辰最推薦的就是每天喝檸檬水，他每天的目標就是喝掉一顆檸檬，可以擠在水中加蜂蜜，或是泡無糖的茶搭配檸檬汁都很簡單又方便。梁以辰覺得維他命C對皮膚和健康都有幫助，像是富含維他命C的芭樂、奇異果他都很常吃，有一次梁以辰感覺快要感冒了，當天狂吃2、3顆奇異果，隔天感冒症狀就沒了，讓他更深信多攝取維他命C可以預防感冒、又有美肌效果，一舉兩得。

在 Instagram 查看這則貼文 梁以辰 YI CHAN LIANG（@yi_chan_liang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 12:44 張貼

▍4.消水腫秘訣

很多女生起床時都有水腫的困擾，梁以辰分享自己消水腫的秘訣，就是早上喝咖啡或優酪乳，讓自己跑廁所，他覺得只要「卸下身體的負擔」，身形就會明顯變得較好看，水腫也會自然消除。若當天有重要工作要消除臉部水腫，梁以辰早上擦安瓶時會搭配按摩手勢，由下往上推臉的兩側，能讓輪廓線更明顯；如果眼周浮腫，就加強按摩鼻樑和靠近眉毛的眼窩處，眼下則是由內往外、下往上推，按摩時間大概是1、2分鐘，就能讓臉看起來更V更緊緻。