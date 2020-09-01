台灣女星楊丞琳出道邁入20周年，近日她火熱在個人IG上宣布11月即將開啟巡迴演唱會！她開心發文表示，「其實，2020年的1月，我就開始籌備出道20週年的新巡演和第12張專輯了！」並超有誠意穿出氣勢逼人的薄紗套裝，露出姣好身材催買票，給足粉絲福利。

照片中，楊丞琳穿上一套黑色拼接襯衫出場，看似優雅的設計卻有著大膽薄紗布料，她一轉身，整片白皙的S型美背都被看光光，纖瘦的螞蟻腰令人相當羨慕，而貼身洋裝也包覆著翹臀，穿著厚底鞋將身形比例拉長，看起來曲線姣好又修長，惹火指數破表。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 3:55 張貼

楊丞琳宣布將在11月6、7、8日在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，她表示：「這次真的花了很多心血，也做了許多嘗試和挑戰，希望能夠帶來和往常不一樣的表演～畢竟「青春住了誰」真的挺成功的，也在觀眾心中留下了深刻的印象。」她最後也不忘給驚喜，「你們放心，我不會讓大家花錢看一場青春住了誰2.0的show，別忘了，我最討厭的就是一成不變！」

楊丞琳跟李榮浩自2015年開始交往，兩人放閃的風格一致低調，直到2017年，李榮浩在演唱會上大膽強吻楊丞琳後，才開始轉為大方示愛，直到去年7月正式結婚，婚後可說是聚少離多，目前兩人依舊分隔台灣、大陸兩地，她近日透露雙方已經5個月沒見面，但在七夕情人節的時候，有收到老公李榮浩傳來的「七夕快樂」訊息，可見小倆口感情依舊甜蜜穩定。