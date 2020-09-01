女星賴薇如過去以綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》蜜桃女孩出道，曾是人氣女團「七朵花」的成員之一，出道多年的她目前已經35歲，卻依舊完美維持住凍齡美顏，清新甜美的形象深受不少死忠粉絲喜愛，近日，她透過社群平台分享上節目的側拍，並PO出穿著短裙的照片，讓粉絲看了忍不住回應：「忙也要跟你喝杯咖啡！」

賴薇如現在積極在各大綜藝節目當來賓搶曝光，她近日登上節目大聊國內外必去的咖啡廳，並分享自己的口袋名單，她俏皮發問：「你們也有厲害的咖啡店要跟我分享嗎？」

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 下午 7:17 張貼

照片中，賴薇如化著精緻的妝容，雙手插腰擺出俏皮動作，身穿一套黃色蛋糕激短套裝裙，貼身剪裁讓纖腰一覽無遺，裙底風光更是若隱若現，尤其一雙白皙的美腿令人看了目不轉睛，讓粉絲們看了紛紛熱情回應：「好美呀」、「好漂亮的薇如」、「身高168」、「美腿女神」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Doris Lai 薇如（@imdoris_1230）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 12:30 張貼

想養成跟賴薇如一樣超辣身材，她曾表示自己熱愛上不花錢的嗜好，舉凡是爬山、騎單車，都是她維持優雅體態的最佳方式。此外，她也專注在槓鈴有氧運動BODYPUMP，也難怪能維持吹彈可破的好皮膚及纖瘦身材。