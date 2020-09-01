馬來西亞正妹周甄娜（Jenna）以精緻面孔和火辣身材走紅，尤其「胸比臉大」的夢幻曲線，讓她受封「大馬真人版娜美」稱號，日常不僅擔任直播主，也積極經營抖音秀身材，早已擁有大票鐵粉支持，目前IG粉絲數已高達230多萬人關注。近日，她又以一系列火辣寫真誘惑粉絲。
身高158公分的周甄娜從不吝嗇展現好身材，近日，只見她在大熱天穿上應景的短版上衣及牛仔熱褲上街，惹火設計不僅採取大U設計，更在事業線的前方打出扭結，讓視覺效果看起來更豐滿，不但雙球吸睛，一轉身更能看到白皙的屁股蛋，渾圓美尻好身材一覽無遺。
周甄娜在貼文中寫下：「週末了噢～就是要來個榴蓮冰淇淋！」俏皮發文相當討喜，可看出她還細心跟冰淇淋一起配色穿搭，但傲人的上圍及纖細的螞蟻腰實在太搶戲，大票粉絲們看了直呼：「真的是女神」、「Oh my god！榴槤」、「我也吃到吃冰淇淋」、「辣妹」。
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