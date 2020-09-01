南韓知名女歌手太妍，近日接下廣告代言及雜誌的拍攝，於網路上陸續釋出美照及幕後花絮，而在曝光的花絮影片中，太妍大方露出白皙香肩與結實腹部曲線，讓粉絲們忍不住又暴動了。

由少女時代出身的太妍，2015年以SOLO歌手身份在次出道後，陸續發行《I》、《Why》、《Something New》、《Four Seasons》及《Spark》等多首暢銷單曲，多次登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球人氣爆棚，她的IG粉絲數持續攀升，目前已突破1519萬人追蹤。

而近日韓國的疫情持續爆發，不少劇組及拍攝工作紛紛喊卡，讓太妍在直播時透露「自己有種失業的感覺」，她還剪了一頭俏麗短髮希望趁這段休息的時間好好養髮，並不斷呼籲大家要做好防疫，期待疫情趕快控制下來與大家見面，吸引粉絲們上線留言。

在 Instagram 查看這則貼文 TAEYEON 태연（@mr.taeyeonkim）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 下午 10:03 張貼

但在停止活動前，太妍已拍攝完她所代言的彩妝品牌及雜誌封面，只見釋出的照片中，太妍還留著一頭黑髮穿著透視感十足的粉色洋裝展現少女氣息；另外，她拍攝雜誌時的幕後花絮也在近日公開，影片中泰妍十分專注於拍攝，但下一秒西裝外套脫一半，露出內搭的黑色平口小可愛，白皙的香肩與馬甲線也一併露出，加上冷艷的妝容看起來十分性感，使影片一釋出便立即吸引萬人觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 下午 8:10 張貼