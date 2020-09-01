H＆M站前門市傳將關閉 品牌回應了 13:092020/09/01 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 H＆M在台目前擁有14家，今年更在台南大遠百、台北東區展新店。（H＆M提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 H＆M在台展店目前擁有14家，今年不畏疫情，更在台南大遠百、台北忠孝展新店，不過近來一直傳出已開幕5年，位於台北站前的門市將收攤，營業至11月底。對此，H＆M台北辦公室回應，由於大中華區總部在香港，台灣這邊無從證實，也尚未收到相關通知，因此不予回應此事。 快時尚品全球今年因疫情影響衝擊甚大，而今年H＆M接手過去的Forever21，成立3層樓的台北忠孝店，周邊還有UNIQLO、GU，ZARA，及新開幕的NET旗艦店，競爭可說十分激烈。 #H＆M #快時尚 #開幕 #疫情 #門市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 智慧手機線上銷售占比 疫飛衝天 04:102020/09/01 產業．科技 趨勢科技 攔截疫情威脅880萬次 04:102020/09/01 產業．科技 B站砸5億港元 戰略投資歡喜傳媒 04:102020/09/01 全球財經 疫情衝擊 桃園聯合婚禮僅60對登記 04:102020/09/01 地方新聞 疫情衝擊消費 陸儲蓄率將降低 04:102020/09/01 產業財經 商億 拚五年內市占翻倍 04:102020/09/01 證券．權證 無畏民俗月 房市8月買氣狂 04:102020/09/01 財經要聞 台灣權王－訂單增溫 台泥、祥碩前景亮 04:102020/09/01 證券．權證 疫情衝擊 德國擬下修明年經濟成長預測 08:032020/09/01 財經 時尚熱門新聞 41歲陳翊萱「腰圍減8cm」瘦11kg 曝健康減重法 - 星光 - 時尚 25歲女偶像罕見脫了 「僅穿內衣」辣秀馬甲線超撩人 - 星光 - 時尚 麻辣女老師簡幗儀一低頭彈出上圍 窄裙絲襪辣翻 - 星光 - 時尚 175cm嫩模「上半身透視又挖空」胸前只剩一條線遮點 - 星光 - 時尚 車震女星白襯衫下衣失蹤 邪惡視角洩「逆天神腿」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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