H＆M在台展店目前擁有14家，今年不畏疫情，更在台南大遠百、台北忠孝展新店，不過近來一直傳出已開幕5年，位於台北站前的門市將收攤，營業至11月底。對此，H＆M台北辦公室回應，由於大中華區總部在香港，台灣這邊無從證實，也尚未收到相關通知，因此不予回應此事。

快時尚品全球今年因疫情影響衝擊甚大，而今年H＆M接手過去的Forever21，成立3層樓的台北忠孝店，周邊還有UNIQLO、GU，ZARA，及新開幕的NET旗艦店，競爭可說十分激烈。