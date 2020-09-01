伊林娛樂藝人夏如芝今年3月與交往1年半的張捷登記結婚，隔月宣布懷孕喜訊，目前挺著8月孕肚，即將迎接女兒「小芝麻」的到來。雖然來到孕晚期，但四肢和臉蛋絲毫沒有水腫跡象，體重也只有多6kg，讓不少女粉絲相當好奇如何辦到的。

夏如芝24日透過社群平台PO出「養胎不養肉」的訣竅，她表示每個人的身體狀態不太一樣，需要的養分量或許不同，但最重要的就是要克制食慾，「因為我也是去看了醫生之後才知道，其實在懷孕的前三個月，寶寶他們是完全不會吸收到媽咪身體的養分的，等於吃的都是胖到妳自己，是從第四個月之後才會開始吸收到你的養分喔！」

除此之外，夏如芝也會和老公走路20-40分鐘左右去外面覓食，吃飽後也助於消化、聊天培養感情，靠著飲食和運動，她每個月盡量都控制在胖1公斤的幅度，目前總共增加6公斤。夏如芝向許多媽咪喊話：「其實一般胖7到12公斤都算正常呦，只是如果真的胖到20公斤或以上的話，到時候要減重時就會比較辛苦吃力喔！」

最後，夏如芝表示每個人的體質都不一樣，「純屬我個人分享，僅供參考，不負任何責任喔～～～」網友看到這篇文，紛紛留言：「再過一些日子，就能看到可愛的小芝麻了」、「很棒的分享」、「有的是天使寶寶，不讓媽媽胖，加油，祝順利、平安健康喲」。