不斷突破創意極限成為當代丹寧時尚指標的LEVI’S ® ，2017年跨界攜手科技巨擘Google，推出採用Jacquard™技術的第一代智慧丹寧夾克，重新定義時尚科技新潮流。今年，LEVI’S ® 宣布與Google再度合作推出第二代智慧丹寧夾克！

除全面性技術升級、透過4種簡單手勢設定19種功能之外，更一次推出男女款經典丹寧夾克、羔羊毛Sherpa丹寧夾克，為所有喜愛科技結合時尚的丹寧愛好者帶來全新生活體驗，全系列商品將於9月3日於LEVI’S ® 全省指定實體門市及MOMO 品牌旗艦店限量發售。

LEVI’S X Google聯手推出第二代Jacquard™智慧丹寧夾克（圖／品牌提供）

相較於第一代產品，LEVI’S ® 第二代智慧丹寧夾克全面升級內建的Jacquard™智慧科技和軟體，打破消費者對於生活的想像；織於袖口的智慧Jacquard™元件體積縮減後更為簡約時尚，卻賦予生活中更多智慧應用科技。透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機，操控7大類應用，多達19種細節功能，並將會不定期加入新功能，讓實用性與時俱進。

LEVI’S X Google聯手推出第二代Jacquard™智慧丹寧夾克（圖／品牌提供）

LEVI’S ® 第二代智慧丹寧夾克功能包括：

音訊：音樂播放與暫停，不同曲目切換以及曲名回報

追蹤：計數器、地點、目前時間，以及尋找我的手機

導航：聆聽前往目的地的下一個路線，以及預估抵達時間

智能助理：詢問Google智能助理，以及查詢我的一天行程

相機：遙控喚醒相機功能並進行自拍

光：可在三種模式之間選擇，並維持亮燈30秒

重要通知：提醒重要通知、來電和訊息、當手機和夾克距離太遠發出警示通知，以及代僱駕駛服務與資訊