一年一度北京國際電影節近日隆重登場，被譽為『明星的珠寶商』的殿堂級珠寶及腕錶品牌——海瑞溫斯頓Harry Winston攜手新生代偶像蔡徐坤為北京國際電影節獻唱，帥氣高冷的偶像氣質與「鑽石之王」的超凡氣勢相得益彰，眾星雲集中更顯閃耀。

蔡徐坤以一襲黑色西裝搭配海瑞溫斯頓2020全新Ocean系列雙逆跳功能自動腕錶，對比鮮明的黑白相間設計呈現出的俐落時尚風格，看似低調卻格外亮眼，襯衫領口以Winston Charms墜飾取代典禮常見的領結或領帶。指尖綴以海瑞溫斯頓經典HW Logo系列18K白金鑽石線戒，線戒上鑲嵌祖母綠型標識及33顆圓形明亮式切工鑽石盡顯海瑞溫斯頓珠寶作品的典雅奢華與現代韻味。

「明星的珠寶商」海瑞溫斯頓攜手蔡徐坤 閃耀2020北京國際電影節（圖／品牌提供）

譽有『鑽石之王』美譽的海瑞溫斯頓開創無數卓越不凡的傳奇，其中最令人驕傲的是奠定紅地毯星光大道女明星穿戴珠寶的優美傳統。

「明星的珠寶商」海瑞溫斯頓攜手蔡徐坤 閃耀2020北京國際電影節（圖／品牌提供）

起源自1943年，海瑞溫斯頓首度贊助奧斯卡最佳女演員珍妮佛·瓊斯(Jennifer Jones)，當她上臺領獎的剎那，璀璨明亮的鑽石珠寶與閃耀動人的明星風采，驚豔所有人的目光，從此海瑞溫斯頓成為展現華貴氣韻的象徵，也因此被冠上「明星的珠寶商」的封號。