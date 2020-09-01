Tiffany & Co.擁有不少傳奇鑽石，128克拉TIffany黃鑽即是其一，百年來它只現身過三次，第一次是奧黛莉赫本在電影《蒂凡內早餐》中佩戴它亮相，第二次是去年女神卡卡佩戴它走奧斯卡紅毯；第三次則是在即將在10月底上映的《尼羅河謀殺案》，由蓋兒加朵 (GalGadot)佩戴它入鏡，三位傳奇女性以不同風格詮釋這顆美鑽，更添佳話。

蓋兒加朵在《尼羅河謀殺案》中佩戴Tiffany傳奇黃鑽現身，豔驚四座。（二十世紀影業提供)

奧黛莉赫本在電影《蒂凡內早餐》中佩戴Tiffany傳奇黃鑽項鍊。（Tiffany提供）

女神卡卡去年佩戴Tiffany傳奇黃鑽項鍊出席奧斯卡頒獎典禮。（Tiffany提供）

黃鑽珍貴稀有，能見到5克拉的黃鑽已是難得，更何況是克拉數破百的黃鑽，這顆TIffany黃鑽的原石重達287.42克拉，是在1877年於南非金伯利鑽石礦石被發現，後來被Charles Lewis Tiffany購得，隔年被切割成數顆黃鑽，其中最大顆的128克拉黃鑽特別以Tiffany命名，平日收藏在Tiffany紐約第五大道旗艦店裡，絕少對外亮相。

所謂「美鑽配美人」，奧黛莉赫本是第一位佩戴TIffany黃鑽的傳奇女子，1961年她在《蒂凡內早餐》中身穿Givenchy黑色小禮服，佩戴Tiffany特別為她打造的短版頸鍊，這枚黃鑽就鑲嵌在項鍊正中央。去年女神卡卡出席奧斯卡頒獎典禮時，也以一身黑色禮服搭配這枚黃鑽項鍊。

第三個佩戴這枚黃鑽的幸運兒則是蓋兒加朵，她在新片《尼羅河謀殺案》佩戴Tiffany黃鑽現身，在片中相當重要的舞會場景中豔驚四座，在片中扮演關鍵的角色。