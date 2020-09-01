口罩成了2020年全球每人的必備單品，而空氣清淨相關商品也連帶受到關注，LG就看準全球趨勢，延續其在空氣清淨技術，今（1日）在2020 IFA大展中推出了革命性的LG PuriCare口罩型空氣清淨機，以品牌研發嶄新的穿戴式空氣清淨技術，採雙層HEPA等級濾網，為消費者帶來隨身更高階的空氣防禦力。

LG革命性的PuriCare口罩型空氣清淨機，採雙層HEPA等級濾網，更結合了雙淨化風扇與專利呼吸感測器，隨時隨地都能為使用者帶來新鮮空氣。（LG提供）

LG此次推出的PuriCare口罩型空氣清淨機，正是為了解決口罩品質不一、拋棄式口罩不環保又容易缺貨的困境，其採用了類近家用PuriCare空氣清淨機的濾網，在口罩上加入了可替換式的雙層HEPA等級濾網，更結合了雙淨化風扇與專利呼吸感測器 ，可自動偵測使用者的呼吸週期與呼吸量，自動調整3段速的雙淨化風扇運轉，風扇可自動加速幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸好空氣。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機，在灑網需更換時也會透過LG ThinQ App發出通知。（LG提供）

而同時其也兼顧了耐用性的問題，LG PuriCare口罩型空氣清淨機搭載了820mAh電池，支援低速使用最長達8小時，另外更附上專用收納盒，在未使用時可放回於盒內，其擁有獨創的收納盒配備UV-LED燈，訴求可去除有害細菌，更能為機器充電，假如濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至 LG ThinQ App，而且濾網或耳掛的所有零件皆可替換與回收，充分落實環保概念，預計第4季開始於特定市場販售，未來也有望在台灣市場登場。