全球新冠肺炎肆虐，為有效對抗疫情與守護健康防線，需要長期佩戴口罩、使用酒精類產品反覆消毒清潔，卻讓肌膚陸續出現敏感泛紅及刺癢腫等問題，引發新一波肌膚敏感危機！

為了讓台灣消費者在日常生活及特殊突發性狀況都能快速緩解與有效改善敏感問題，敏感性肌膚的愛用品牌理膚寶水在台推出「安心小藍瓶」多容安舒緩保濕修護精華，針對一般膚質、敏感與極敏感性肌膚量膚設計全方位舒敏與穩定膚況的最佳保養新利器，為全球第一支高濃度神經胜肽精華，以三倍極高純濃度「神經胜肽」加倍强化舒緩和修護肌膚，以嚴謹高評價通過多元敏感性肌膚臨床實證，能有效舒緩、修護皮脂膜並持續48小時長效保濕，全面强化肌膚防禦力與舒緩敏感不適，同時具備最佳耐受性，不含香精、酒精、Paraben類防腐劑，將致敏可能性盡可能降低，極安全極有效！

「安心小藍瓶」通過多項嚴謹皮膚科醫學及眼科等臨床實證，極度敏感肌與眼周皆可安心使用。此外，亦針對亞洲敏感肌女性進行「立即使用後效果」自我評量：肌膚保濕達90%、肌膚舒緩達83%、減緩乾癢69%及減少緊繃感達75%。在「連續使用四周」後自我評量：肌膚保濕達90%、肌膚舒緩上升至92%、減緩乾癢上升至89%及減少緊繃感89%。「安心小藍瓶」質地清新透明不黏膩，能迅速滲透吸收佳，每次使用能立即舒緩肌膚敏感不適，長效保濕修護肌膚屏障防禦力，為極度敏感、敏感及一般肌膚，提供立即舒緩、保溼、修護。

「安心小藍瓶」質地清新透明不黏膩。（圖／邱映慈攝影）

理膚寶水自1975年創立以來，創下多項傲人成就，不僅是連續9年台灣皮膚科醫師指定推薦No.1品牌，更是全球皮膚科醫師推薦首選。全新「安心小藍瓶」上市，更能升級強化肌膚舒敏修護戰力，無論在日常生活或嚴峻防疫時刻，提供敏感肌膚立即且有效的舒緩修護新選擇，啟動全民肌膚健康防禦力，開始舒敏保養新生活！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看專為敏感肌推出的新品「安心小藍瓶」，一次達到舒緩、保濕、修護！

★獎品內容 ｜ 理膚寶水安心小藍瓶*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。