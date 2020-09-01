麗晶精品今（1日）舉辦麗晶之夜，適逢晶華酒店30周年，以「三十而麗-人生菁華，盡在晶華」為主題，邀百對跟飯店有深厚情感的VIP出席，鑑賞超逾3.4億元珠寶。晚宴中，董事長潘思亮頒發感謝獎給30年前飯店辦滿月酒的董娘VIP，且身兼DJ，從上百位入住飯店的國際貴賓中，選播麥可傑克森、瑪麗亞凱莉、Lady Gaga、三大男高，魔力紅等巨星的歌曲。

麗晶之夜今晚登場，台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正（中右），與連續三年摘下米其林一星及四度入選聖佩黎洛亞洲50大最佳餐廳的主廚林泉Richie Lin（中左），與凱渥名模共同為活動揭幕。（麗晶精品提供）

今年晚宴佳餚由連續3年摘下米其林一星及四度入選聖佩黎洛亞洲50大最佳餐廳的主廚林泉Richie Lin掌杓，以30種台灣蔬菜的沙拉歡慶30周年，整體菜色圍遶在地到國際，呈現台灣的美好，與麗晶精品期許把台灣最好的推向世界的目標一致。

麗晶精品全台唯一，BVLGARI Serpenti Misteriosi Intrecciati頂級珠寶神秘表款–紅寶石款，鑲嵌超過121.1克拉紅寶石，約2000萬元。（麗晶精品提供）

回顧30年前，麗晶精品開幕時HERMES與CHANEL即進駐，1994年起BVLGARI、CHAUMET、HARRY WINSTON台灣首家旗艦店陸續開幕，今晚晚宴共展演TOD’S、ETRO等12家秋冬時尚秀，和BVLGARI、BOUCHERON、MIKIMOTO、CHAUMET、HARRY WINSTON等5家頂級珠寶。昨起至13日同步展開「黃金周購物禮遇」 最高可享10%以上高額贈禮，

麗晶精品全球唯一，CHAUMET Lacis 18K白金冠冕，靈感來自1910年代的BelleEpoque骨董作品，約4500萬元。（麗晶精品提供）

董事總經理吳偉正表示，VlP以董娘居多，高端客消費獨家珠寶，飯店住戶多為生活消費，1至8月業績較去年增15%，高端珠寶增15至20%，過去3、4個月只要辦VlP插花、品酒、畫畫、櫥藝等活動，一摳就來；看好13天活動業績可較去年5億元成長15至20%，目標破6億元。