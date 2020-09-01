洋溢四季更迭美學的鮮明用色、傳承日本千年工藝與美好意涵的「紋樣」(圖騰)，可說是深深影響了日本設計風格的傳統精髓。邁入近代，日本設計界更彙整出多種從古到今流傳多年的「大和」色彩與圖騰，讓化為至今仍歷久彌新，充滿獨特日式美學的精采元素。
2020年，植村秀特別擷取日本文化中最重要的三大華美色彩：黑、紅、金，日本傳統紋樣中蘊含成長、吉祥、長壽等幸福含意的「麻葉紋」及「雲紋」，搭配運用日本傳統篆刻美學的「Crafted in Japan」獨特圓形Logo，推出前所未有的全新限量版「植村秀日本工藝限定版」包裝！
推出限量包裝的品項包含：潔顏油、55刷、武士刀眉筆、睫毛夾等四大明星商品，特別推出數量相當有限的收藏級限量款，每次使用都能透過那煥發和風美感的耀眼配色，以及由線條、幾何和形狀構成的精工美學，徹底領略植村秀傳達日式精緻美感的用心，從日常生活的美容保養儀式，細細品味源於日本千百年工藝的匠心獨具藝術風采。
隨著下半年的消費力道回升，植村秀在週年慶將整年的超強新品打包成優惠組合，只要手機線上預約預購會 就可以獲得超豪華預約禮，全台植村秀指定櫃點與植村秀官網推出限定三組超熱門組合，其中又以經典潔顏油、超人氣底妝買一送一最值得搶，這麼好康的優惠錯過就太可惜了！
▍活動
於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！
★抽獎活動參加方式：
1. 於FB按讚分享本貼文
2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看植村秀推出超美的日本工藝限定版包裝，周年慶這幾樣明星商品必搶！
★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/9/10
★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。