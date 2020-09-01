洋溢四季更迭美學的鮮明用色、傳承日本千年工藝與美好意涵的「紋樣」(圖騰)，可說是深深影響了日本設計風格的傳統精髓。邁入近代，日本設計界更彙整出多種從古到今流傳多年的「大和」色彩與圖騰，讓化為至今仍歷久彌新，充滿獨特日式美學的精采元素。

2020年，植村秀特別擷取日本文化中最重要的三大華美色彩：黑、紅、金，日本傳統紋樣中蘊含成長、吉祥、長壽等幸福含意的「麻葉紋」及「雲紋」，搭配運用日本傳統篆刻美學的「Crafted in Japan」獨特圓形Logo，推出前所未有的全新限量版「植村秀日本工藝限定版」包裝！

9/7-9/14任買兩件日本工藝限定系列即送無極限水粉底5ml、柚子精萃潔顏油15ml，任買三件日本工藝限定系列送無極限水粉底5ml、柚子精萃潔顏油15ml+日本工藝限定化妝包。（圖／邱映慈攝影）

推出限量包裝的品項包含：潔顏油、55刷、武士刀眉筆、睫毛夾等四大明星商品，特別推出數量相當有限的收藏級限量款，每次使用都能透過那煥發和風美感的耀眼配色，以及由線條、幾何和形狀構成的精工美學，徹底領略植村秀傳達日式精緻美感的用心，從日常生活的美容保養儀式，細細品味源於日本千百年工藝的匠心獨具藝術風采。

植村秀日本工藝限定版包裝的品項包含：潔顏油、55刷、武士刀眉筆、睫毛夾。（圖／邱映慈攝影）

隨著下半年的消費力道回升，植村秀在週年慶將整年的超強新品打包成優惠組合，只要手機線上預約預購會 就可以獲得超豪華預約禮，全台植村秀指定櫃點與植村秀官網推出限定三組超熱門組合，其中又以經典潔顏油、超人氣底妝買一送一最值得搶，這麼好康的優惠錯過就太可惜了！

全能奇蹟潔顏組原價NT6,266特惠價NT4,544約73折，組合內容物為：全能奇蹟金萃潔顏油450ml(正貨)、潔顏商品150ml(頂級油正貨自選)、柚子精萃潔顏油50ml、全能奇蹟金萃潔顏油50ml、全能奇蹟金萃精華水15ml。（圖／邱映慈攝影）

無色限俏唇組原價NT3,150特惠價NT2,333約74折，植村秀唇膏買二送一。（圖／邱映慈攝影）

無極限完美底妝組原價NT4,433特惠價NT3,550約8折，內含無極限粉底(正貨自選色)、55零刷痕粉底刷、全能奇蹟金萃潔顏油50ml、鑽石光蜜粉精巧版、無極限粉底液5ml、炫色刷具包。（圖／邱映慈攝影）

頂級入門潔顏油買一送一原價NT2,900特惠價NT1,450等同5折，內含柚子精萃潔顏油150ml或全能奇蹟精萃潔顏油150ml (正貨自選)、柚子精萃潔顏油50mlX3。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看植村秀推出超美的日本工藝限定版包裝，周年慶這幾樣明星商品必搶！

★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/10

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。