三星今（1日）舉行了Galaxy UNPACKED 2020 Part 2發表會，終於帶來了全新的Galaxy Z Fold2摺疊手機。（石欣蒨攝）

就在8月才剛結束的三星Galaxy UNPACKED 2020首部曲中，早已預告全新的Galaxy Z Fold2摺疊手機的發表，而今（1日）就如期舉行了第2部的發表會，更以革新的虛擬線上發表會作新機介紹，在最近大熱的韓劇《雖然是精神病也沒關係》中，女主角徐睿知常拿著的手機，也正是三星的Galaxy Z Flip摺疊手機，據Gartner調查更指出，預計摺疊手機將於2023年即占高階手機市場的5%、總3000萬支，可見摺疊手機已經漸漸走入消費者的生活中。

三星全新的Galaxy Z Fold2此次再由防彈少年團來實際體驗。（翻攝直播畫面）

此次Galaxy Z Fold2摺疊手機不僅大幅提升了螢幕占比，一解上代有瀏海設計的痛點，更提升了多項能夠實際利用摺疊螢幕的功能優勢，難怪在之前已公布的影片中，防彈少年團BTS體驗遊戲、拍照及攝影功能後，也大讚其是革新的手機。

三星全新的Galaxy Z Fold2摺疊手機展開後的螢幕為7.6吋Dynamic AMOLED 2x O極限摺疊螢幕，封面螢幕更大幅增加了1.63倍為6.2吋的Super AMOLEDO極限全螢幕。（石欣蒨攝）

全新的Galaxy Z Fold2加入了最多支援3個視窗、封面螢幕支援2個視窗同時開啟功能，也能將圖片及文字從一視窗簡單複製拖曳到另一視窗中。（翻攝手機畫面）

據調查中三星就發現，現今的消費者中有79%都期待能在智慧型手機上能一次實現多工功能，當中更有78%認為大螢幕能提高工作、學習效率及日常休息娛樂的需求，因此三星就著消費者的期待，在全新的Galaxy Z Fold2上就採用了6.2吋的Super AMOLEDO極限全螢幕，配上展開後的7.6吋Dynamic AMOLED 2x O極限摺疊螢幕，同時在內螢幕加入了最多支援3個視窗、封面螢幕支援2個視窗同時開啟的功能，也能在各視窗中以拖放的方式，將圖片及文字從一視窗簡單複製拖曳到另一視窗中，同時還有如平板模式，Microsoft也優化了Office的軟件，以呼應摺疊手機消費者的使用需求。

全新的Galaxy Z Fold2的升級版Flex模式，不管在相機、視訊通話、影片播放等APP中都能靈活使用。（石欣蒨攝）

全新的Galaxy Z Fold2的升級版Flex模式，不管在相機、視訊通話、影片播放等APP中都能靈活使用。（石欣蒨攝）

另外為了實際呈現摺疊螢幕的使用優勢，將Galaxy Z Flip中僅可在拍攝功能上的Flex模式，延伸到全新的Galaxy Z Fold2中，更擴展至相機、視訊通話、影片播放等APP中，都能利用7.6吋的大螢幕作上下或左右分螢幕使用，像是在拍攝模式時將手機平放，上螢幕能看到拍攝畫面，下螢幕即成操控畫面，而且此次更加入了自動取景攝影功能，能偵測不同人數後，再去自動調整鏡頭的焦距，另外還有應用程式流暢切換功能，也能讓使用者在封面螢幕與內頁螢幕間能無縫切換。

全新的Galaxy Z Fold2預計將推出黑、金雙色選擇，將於18日起於全球40個市場中販售，另有4款獨特色彩，包括銀、金、紅與藍的客製方案選擇。（石欣蒨攝）

全新的Galaxy Z Fold2將再次與時尚品牌Thom Browne合作，推出全球限量5000組的限定組合將同步於特定市場開放預購，預計25日起全面上市。（翻攝三星宣傳影片）

此次全新的Galaxy Z Fold2預計將推出黑、金雙色選擇，將於18日起於全球40個市場中販售，定價為1999元美金（台幣約5萬8690元），即日起在特定市場開放預購，而為了滿足高端客戶的需求，三星更於特定市場推出於三星官網上，可為使用者提供轉軸顏色客製方案，共推出4款獨特色彩，包括銀、金、紅與藍選擇，另外今年也將再次與時尚品牌Thom Browne合作，推出全球限量5000組的限定組合，定價為3299元美金，其更將擁有獨家的UX設計等功能，將同步於特定市場開放預購，25日起全面上市，至於台灣也預計將推出512GB版本。

三星全新的Galaxy Z Fold2定價為1999元美金（台幣約5萬8690元）。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold2 Thom Browne限定版定價為3299元美金（台幣約9萬6870元）。（翻攝直播畫面）