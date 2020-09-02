大陸女星唐嫣長相出眾，學生時代就被譽為「中戲校花」，她在去年透過微博宣布懷孕升格當媽，後續也低調暫停演藝工作專心養胎，至今對於孩子的消息依舊維持神秘風格，不過她近期透過積極回歸時尚圈復出，先是登上《紅秀GRAZIA》封面，近期又出席珠寶活動，以一襲水晶刺繡花苞裙登場，亮眼模樣一曝光就驚豔眾人。
近日，唐嫣的工作室在微博上曬出一組工作寫真，照片中的她頭戴銀色皇冠裝飾，身穿一件白色系水晶花苞裙，精緻的刺繡圖案包含花朵和葉片，古典韻味十足，同時融合現代感的吊帶設計，有畫龍點睛的效果。
長相甜美的唐嫣在粉絲間有著「糖總」封號，但其實笑起來甜甜的她，可是身高172cm的高挑辣妹呢！她窈窕婀娜的身材可說是天生衣架子，這次搭配上飄逸連衣裙，更瞬間穿出纖細感，腳踩綁帶高跟涼鞋，讓整體造型清爽又俐落，也露出修長美腿搶鏡。
高貴優雅的氣質則讓唐嫣看上去更迷人，在活動現場上，她更親民地朝眾人比出360度的愛心手勢，像極了璀璨閃耀的仙女，粉絲們看了也狂讚：「真的是可甜可颯」、「好有氣場」、「身材真好看」等。
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